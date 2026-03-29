อิสราเอลสังหาร 3 นักข่าวในเลบานอน อ้างเป็นสายลับให้ฮิซบอลเลาะห์
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า อิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้มีนักข่าวที่กำลังรายงานข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ เสียชีวิต 3 คน ซึ่งหนึ่งในนักข่าวที่เสียชีวิตนั้น กองทัพอิสราเอลอ้างว่า เป็นสายลับของฮิซบอลเลาะห์ แต่ไม่มีหลักฐานใดๆ ชี้ชัดต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
รายงานระบุว่า นักข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ คือ นายอาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ อัล-มานาร์ ของฮิซบอลเลาะห์ ที่เป็นนักข่าวของสถานีมาอย่างยาวนาน โดยโชเอ็บ เป็นผู้สื่อข่าวสงครามชาวเลบานอน ที่มีชื่อเสียง และรายงานข่าวทางตอนใต้ของเลบานอน ให้แก่สถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์มาเกือบ 3 ทศวรรษ
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ อัล-มายาดีน ซึ่งมีสถานีอยู่ที่กรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน แจ้งว่า ฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ อัล-มายาดีน ได้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศจากเหตุการณ์เดียวกัน พร้อมกับ โมฮัมเหม็ด น้องชายของเธอ ซึ่งเป็นนักข่าวถ่ายวิดีโอ ที่เมืองเจซไซน์ ตอนใต้ของเลบานอน โดยมีรายงานว่า ฟาติมา ฟตูนิ เพิ่งจะรายงานสดไปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีและทำให้เธอเสียชีวิต
ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอน ได้ประณามการโจมตีครั้งนี้ โดยประธานาธิบดีโจเซฟ อูน แห่งเลบานอน เรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่า เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งละเมิดกฎหมายและข้อตกลงทั้งหมดในการคุ้มครองนักข่าว
ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่า โชเอ็บได้ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดเผยที่ตั้งของทหารอิสราเอล ที่ปฏิบัติการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน และยังกล่าวหาว่าโชเอ็บยังคงติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ และยุยงปลุกปั่นให้มีการต่อต้านทหารและพลเรือนอิสราเอล แต่ไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
ด้านสถานีโทรทัศน์ อัล-มานาร์ ไม่ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของอิสราเอล บอกแต่เพียงว่า โชเอ็บนั้นโดดเด่นด้วยการรายงานเหตุการณ์อย่างมืออาชีพและน่าเชื่อถือ
เอพีรายงานว่า ที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลเคยกล่าวหาผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์ที่ตกเป็นเป้าหมายในการทำสงครามต่อต้านกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา โดยกล่าวหาว่านักข่าวปาเลสไตน์เป็นพวกกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ปลอมตัวมาเป็นนักข่าว