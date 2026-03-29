สื่อเผย เพนตากอนเตรียมพร้อม ปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านหลายสัปดาห์
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม โดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านเป็นเวลาหลายสัปดาห์
รายงานระบุว่า แผนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และกองกำลังทหารราบทั่วไป แต่ยังไม่แน่ชัดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะอนุมัติแผนการเหล่านี้หรือไม่
รัฐบาลทรัมป์ได้ส่งนาวิกโยธินสหรัฐหลายพันนายไปยังตะวันออกกลาง ขณะที่สงครามยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 แล้ว โดยมีรายงานว่า โดยกองกำลังชุดแรกจากสองชุดได้เดินทางถึงพื้นที่เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ด้วยเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ตามการเปิดเผยของกองทัพสหรัฐเมื่อวันเสาร์
สงครามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่าน ก่อนที่จะลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเพราะทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อย่างไรก็ดี เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐอาจบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังภาคพื้นดิน แต่เขายอมรับว่าสหรัฐกำลังส่งกำลังบางส่วนไปยังภูมิภาค เพื่อให้ทรัมป์มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการปรับกลยุทธ์
นอกจากนี้ ยังคาดว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐจะส่งทหารอีกหลายพันนายจากกองพลทหารราบที่ 82 ของกองทัพบกสหรัฐไปยังตะวันออกกลางอีกด้วย