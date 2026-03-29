เซเลนสกีเยือนรัฐอ่าว ประกาศร่วมมือ ยูเออี-กาตาร์ ด้านกลาโหม
ยูเครนตกลงที่จะร่วมมือด้านกลาโหมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และกาตาร์ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี เดินทางเยือนทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค หลังสหรัฐและอิสราเอลร่วมมือกันโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมติชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาค
กระทรวงกลาโหมกาตาร์ระบุในแถลงการณ์ว่า กาตาร์และยูเครนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหม ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในการรับมือกับขีปนาวุธและโดรน หรือระบบอากาศยานไร้คนขับ
“เรากำลังพูดถึงความเป็นหุ้นส่วนระยะเวลา 10 ปี เราได้ลงนามข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบียแล้ว และเพิ่งลงนามข้อตกลงลักษณะเดียวกันระยะเวลา 10 ปีกับกาตาร์” เซเลนสกีกล่าว และว่า ยูเครนยังจะลงนามข้อตกลงระยะเวลา 10 ปีกับยูเออีด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้า
ก่อนหน้านี้ เซเลนสกีได้เดินทางไปยังยูเออี และพบกับประธานาธิบดี เชค โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน ซึ่งยังเป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี โดยทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมมือกันในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
ยูเครนได้เสนอความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยทางอากาศและเทคโนโลยีโดรนให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เซเลนสกีหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว ในขณะที่ความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนใหม่ และเคียฟกำลังดิ้นรนเร่งหาทุนเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและสนับสนุนการผลิตอาวุธภายในประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทหารและความมั่นคงของยูเครนมากกว่า 200 คน ถูกส่งไปให้คำปรึกษาแก่ประเทศในตะวันออกกลางเกี่ยวกับวิธีสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาค
เซเลนสกีกล่าวว่า ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ เขาพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการผลิตอาวุธในยูเครน โดบการหารือมุ่งเน้นไปที่การร่วมผลิตอาวุธ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและเชื้อเพลิงให้กับยูเครน
เซเลนสกีกล่าวว่า เขาได้ตกลงเรื่องการจัดหาน้ำมันดีเซลให้ยูเครนเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม โดยน้ำมันดีเซลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพยูเครนและภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยยูเครนต้องการน้ำมันดีเซลประมาณ 700,000 ลิตรต่อเดือน พร้อมเสริมว่ากองทัพได้รับการจัดส่งน้ำมันอย่างเพียงพอแล้ว
ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกัน เซเลนสกีได้เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมเช่นกัน