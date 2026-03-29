ยูเครนยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรัสเซีย ส่งฝูงโดรนถล่มโรงกลั่นน้ำมันที่ยาโรสลาฟล์

ยูเครนยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรัสเซีย ส่งฝูงโดรนถล่มโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่ยาโรสลาฟล์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กองทัพยูเครนได้ยกระดับปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย โดยกองทัพยูเครนได้ใช้ฝูงโตรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่ง โดยล่าสุด กองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครน แถลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคมว่า กองทัพยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซีย ในเมืองยาโรสลาฟล์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย ซึ่งทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ใหญ่ขึ้น
โดยมิคาอิล เอฟราเยฟ ผู้ว่าการภูมิภาค ในยาโรสลาฟล์ ยอมรับว่า อาคารที่พักอาศัยหลายแห่ง และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ ได้รับความเสียหาย หลังจากถูกฝูงโตรนกว่า 30 ลำ โจมตี
นอกจากนี้ ท่าเรือส่งออกน้ำมันของรัสเซีย ที่อูสต์-ลูกา บนชายฝั่งทะเลบอลติก ถูกโจมตีถึง 2 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานของหน่วยงานความมั่นคงของยูเครน แจ้งเมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มีนาคมว่า โดรนระยะไกลได้สร้างความเสียหายให้กับแท่นขนถ่ายน้ำมันและคลังเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ทั้งนี้ กองทัพยูเครนอ้างว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ยูเครนได้ปฏิบัติการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย 10 ครั้ง บางส่วนโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย แต่ยังไม่แน่ชัดถึงขอบเขตของผลกระทบ