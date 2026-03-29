ฝนตกหนัก-น้ำท่วมเคนยา ดันยอดดับพุ่ง 108 ราย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเคนยาระบุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ว่า ฝนตกที่หนักและน้ำท่วมต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเคนยาแล้ว 108 คน
น้ำท่วมฉับพลันซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 6 มีนาคม ทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศเคนยา ซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออก พัดพารถยนต์หลายสิบคันหายไป ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศ และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า
ทางการเคนยาระบุเมื่อวันศุกร์ว่า มีครอบครัวชาวเคนยามากกว่า 2,700 ครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทั่วประเทศ
แม้ว่าความรุนแรงของฝนจะเริ่มลดลงในบางพื้นที่ แต่ตำรวจเตือนว่ายังมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมต่อเนื่อง เนื่องจากระบบระบายน้ำล้น และพื้นดินยังมีน้ำขังอยู่
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