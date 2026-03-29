ผู้โดยสารนับร้อยระทึก คนขับรถไฟด่วนเผลอหลับ ทำให้รถไฟต้องหยุดฉุกเฉิน ใกล้สถานีนาโกย่า
เว็บไซต์ เจแปนนิวส์ รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นกับบริการรถไฟด่วนพิเศษในประเทศญี่ปุ่น หลังจากพนักงานขับรถไฟ เกิดเผลอหลับขณะควบคุมรถไฟด่วนพิเศษ ทำให้ระบบของรถไฟต้องหยุดชะงักลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ บริษัทการรถไฟกลางญี่ปุ่น หรือ เจอาร์ โทไค ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่า พนักงานขับรถไฟด่วนพิเศษ เกิดเผลอหลับขณะขับรถไฟ ทำให้รถไฟต้องหยุดฉุกเฉิน ใกล้กับสถานีนาโกย่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา
ตามรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ เจอาร์ โทไค ระบุว่า รถไฟสี่ตู้ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็ว 71 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่เกินกำหนด ต้องลดความเร็วลงเหลือ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะกำลังเข้าใกล้สถานีนาโกย่า เมื่อเวลาประมาณ 15.05 น. วันที่ 28 มีนาคม โดยระบบความปลอดภัยอัตโนมัติได้สั่งการให้รถไฟเบรกฉุกเฉิน ทำให้รถไฟหยุดลงก่อนถึงสถานีประมาณ 100 เมตร และรถไฟมาถึงสถานีล่าช้ากว่ากำหนด 11 นาที โดยมีรายงานว่า ขณะเกิดเหตุ มีผู้โดยสารอยู่บนรถไฟขบวนดังกล่าวราว 180 คน
โดยคนขับรถไฟวัย 51 ปี ให้การในการสอบสวนภายในบริษัทว่า เขาเกิดเผลอหลับไปชั่วขณะ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ พบว่า เขาหลับไปประมาณ 23 วินาที
ด้านบริษัท เจอาร์ โทไค ออกแถลงการณ์ ขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และว่า บริษัทจะเสริมสร้างการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก