ม็อบมะกันต้านทรัมป์ 1 เดือน ตอ.กลางยังเดือด ยิว-อิหร่านบอมบ์หนัก หวั่นฮูตีคุมทะเลแดง

มะกันต้าน ‘ทรัมป์’ ทั่วปท. 1 เดือนสงคราม ตอ.กลางยังเดือด ‘อิสราเอล-อิหร่าน’ บอมบ์หนัก หวั่น ‘กลุ่มฮูตี’ เข้าคุมทะเลแดง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ที่สู้รบตะวันออกกลางเข้าสู่ครบ 1 เดือนยังคงดุเดือด ยังคงมีการโจมตีระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน อิสราเอลได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านประธานาธิบดีเปเซชเกียน กล่าวว่า อิหร่านจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงหากโครงสร้างพื้นฐานหรือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเราถูกโจมตี ทั้งนี้ มีรายงานการโจมตีของอิหร่านในหลายพื้นที่ทั่วอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีกรุงเตหะรานหลายระลอก มุ่งเป้าสถานที่โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิหร่าน นอกจากนี้ยังโจมตีเป้าหมายในเลบานอน อิสราเอลได้กลับมาทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้มีนักข่าวชาวเลบานอนเสียชีวิต 3 คน ในการโจมตีรถของสื่อมวลชน ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์อัลมานาร์ของเลบานอน รวมถึงทหารเลบานอนอีก 1 นาย การโจมตีซ้ำต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกส่งไปช่วยเหลือก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
อิสราเอลระบุว่าการโจมตีทางอากาศถล่มตอนใต้ของเลบานอน ทำให้มีนักข่าวกำลังรายงานข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ เสียชีวิต 3 คน หนึ่งในนักข่าวที่เสียชีวิตคือนายอาลี โชเอ็บ
แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงโดรนตกใกล้บ้านพักของมาซูด บาร์ซานี ผู้นำพรรคการเมืองเคิร์ดอิรัก ในเมืองเออร์บิล นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนอีกครั้งหนึ่งมุ่งเป้าไปที่บ้านพักของประธานาธิบดีแห่งเขตปกครองตนเองเคิร์ดของอิรัก ด้าน เซบาสเตียน อัชเชอร์ นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของบีบีซี รายงานถึงสิ่งที่น่าจับตามองหลังกลุ่มฮูตีในเยเมน ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกด้วยการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า อาจกลายเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น หากฮูตีคุกคามการเดินเรือในทะเลแดง
ขณะเดียวกัน มีการประท้วงขนาดใหญ่ต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในชื่อ “No Kings” เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ ทั่วสหรัฐในวันที่ 28 มีนาคม โดยมีรายงานการประท้วงทั่วทั้ง 50 รัฐ มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ท่ามกลางกระแสต่อต้านสงครามอิหร่านและการดำเนินนโยบายแบบรวบอำนาจของทรัมป์ ที่ถูกเสียดสีว่าทำตัวประดุจดั่งกษัตริย์การจัดประท้วงภายใต้ชื่อ No Kings ดังกล่าวถือเป็นการจัดชุมนุมครั้งที่ 3 หลังจากสองครั้งก่อนหน้านี้มีผู้เข้าร่วมรวมหลายล้านคน โดยผู้จัดงานระบุว่า การประท้วงมีขึ้นเพื่อต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ รวมถึงสงครามกับอิหร่าน การบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง และแสดงความไม่พอจใจกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น