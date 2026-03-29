อิสราเอลปิดน่านฟ้าถึง 16 เม.ย. สถานทูตไทยในเทลอาวีฟ แนะชะลอซื้อตั๋วออกนอกประเทศ ทุกสายการบิน

อิสราเอล ปิดน่านฟ้าถึง 16 เม.ย. สถานทูตไทยในเทลอาวีฟแนะคนไทย ชะลอซื้อตั๋วเครื่องบินออกนอกประเทศ ทุกสายการบิน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ออกประกาศถึงคนไทยในอิสราเอลอีกครั้ง ย้ำเตือนกรณีทางการอิสราเอลปิดน่านฟ้า จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 และยังมีเฉพาะสายการบินของอิสราเอล EL AL และ ARKIA เท่านั้น ที่ทำการบินไปยังไทย ซึ่งมิใช่เที่ยวบินปกติ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ จึงแนะนำให้ชะลอการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินที่เดินทางออกจากอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นสายการบินอิสราเอลหรือสายการบินต่างชาติ ทุกสาย ทั้งการซื้อผ่านเว็บไซต์สายการบินโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจองที่พักและตั๋วเครื่องบินต่างๆ
หากได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว และถูกยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน อาจขอเงินคืน หรือรอเที่ยวบินถัดไปเมื่อมีประกาศเปิดน่านฟ้า
สำหรับผู้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเดินทางออกจากอิสราเอล สถานทูตจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้เดินทางออกผ่านจอร์แดน โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความทาง WHATSAPP ที่ +972 54 5501141 ทั้งนี้ สถานทูตจะพิจารณาตามลำดับคำขอ