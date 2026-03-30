น้ำมันปรับทะลุ 100 ดอลล์อีกรอบ ผู้เชี่ยวชาญชี้ เอเชีย-ปท.เล็ก กระทบหนักสุด หุ้นร่วง
ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม หลังจากอิหร่านออกมาเตือนสหรัฐไม่ให้ส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกอิหร่าน แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า การเจรจาเพื่อยุติสงครามยังคงดำเนินต่อไปก็ตาม
น้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานราคาน้ำมันโลก ปรับเพิ่มขึ้น 2.47% อยู่ที่ 107.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.94% อยู่ที่ 102.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า กองกำลังอิหร่านกำลังรอเผชิญหน้ากับทหารอเมริกัน
ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคนี้ โดยกลุ่มฮูตีอาจปิดช่องแคบบับอัลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมทะเลแดงเข้ากับเส้นทางการเดินเรือทั่วโลก
สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากการปิดช่องแคบที่เป็นเส้นทางน้ำมันของโลกไหลผ่านถึง 20% นอกจากนี้ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซยังส่งผลให้ราคาก๊าซปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามผ่านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในสหรัฐอยู่ที่ 3.98 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันอาทิตย์
บ็อบ แมคนัลลี ประธานบริษัท Rapidan Energy ให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นว่า ประเทศขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด รวมถึงประเทศในเอเชีย และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโลก โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอาจจบลงดด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอย
แมคนัลลีกล่าวว่า
“เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ มันเป็นวิธีที่รุนแรงและโหดร้ายแต่ได้ผลที่จะให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงในที่สุด” แมคนัลลีกล่าว
ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะใช้เวลาสักระยะกว่าจะปรับลดลง แม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม โดยจะขึ้นอยู่กับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ เช่น โรงผลิตก๊าซราสลัฟฟานของกาตาร์ ซึ่งเป็นโรงผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกอิหร่านโจมตีเมื่อกลางเดือนมีนาคม
ขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงในวันอาทิตย์ โดยดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.53% หรือ 241 จุด ขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.46% และแนสแด็กฟิวเจอร์สลดลง 0.48%