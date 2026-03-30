อิหร่านเตือนสหรัฐ พร้อมรับมือ ขู่ เผา-ลงโทษ หากยกพลขึ้นบก
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า กองกำลังอิหร่านกำลังรอการมาถึงของทหารอเมริกันภาคพื้นดิน เพื่อจุดไฟเผาพวกเขาและลงโทษพันธมิตรในภูมิภาคของพวกเขาไปตลอดกาล
กาลีบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่า การยิงของเรายังคงดำเนินต่อไป ขีปนาวุธของเราอยู่ในตำแหน่งพร้อมรบ ความมุ่งมั่นและศรัทธาของเราเพิ่มมากขึ้น
คำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประเทศในภูมิภาคกำลังประชุมกันในปากีสถานเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติการสู้รบในตะวันออกกลาง โดยในเวลาเดียวกัน มีรายงานว่านาวิกโยธินสหรัฐประมาณ 2,500 นายได้เดินทางมาถึงภูมิภาคแล้ว
แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะยืนยันว่า การหารือกับอิหร่านเป็นไปด้วยดีและอิหร่านได้ยินยอมตามเงื่อนไข 15 ข้อของสหรัฐ พร้อมกับอนุญาตให้เรือน้ำมันติดธงปากีสถาน 20 ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม เพื่อเป็นของขวัญและแสดงถึงความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่กาลีบาฟยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวผ่านบัญชี X ของเขาในระหว่างสงคราม โดยล้อเลียนและออกมาขู่สหรัฐ โดยผู้บัญชาการอดีตกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ (IRGC) ผู้นี้เพิ่มสูงขึ้น หลังจากผู้นำระดับสูงของระบอบการปกครองอิหร่านหลายคนถูกสังหาร
ขณะเดียวกันกลุ่มฮูตี ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมน ได้เข้าร่วมกับสงครามครั้งแรกโดยเปิดฉากโจมตีอิสราเอลหลังสงครามผ่านมาหนึ่งเดือน การเข้าร่วมของกลุ่มฮูตีอาจยิ่งสร้างความเสียหายต่อการขนส่งทางทะเลทั่วโลก หากพวกเขากลับมาโจมตีเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบ นอกชายฝั่งทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางที่การค้าของโลกต้องแล่นผ่านประมาณ 12%
สงครามครั้งนี้ได้คุกคามอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลก ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนปุ๋ย และส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศ การควบคุมของอิหร่านต่อช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ ได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดและทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น