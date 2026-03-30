ประธาน ‘พรรคก๊กมินตัง’ รับคำเชิญ ‘สี จิ้นผิง’ จ่อเยือนปักกิ่งเมษานี้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พรรคก๊กมินตัง ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของไต้หวัน แถลงว่า เฉิง หลี่-วุ่น ประธานพรรค รู้สึกยินดีและตอบรับคำเชิญในการไปเยือนจีนของ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระหว่างวันที่ 7-12 ในเดือนเมษายน โดยจะไปเยือนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้และเจียงซู
เฉิงได้แสดงความหวังว่าพรรคก๊กมินตังและพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสงบ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือข้ามช่องแคบ รักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เมื่อปี 1949 หลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมา เจ๋อตุง พรรคก๊กมินตังอพยพไปยังไต้หวัน จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพหรือข้อตกลงหยุดยิง และทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ยอมรับรัฐบาลของกันและกันอย่างเป็นทางการ
การเยือนของเฉิงจะเกิดขึ้นก่อนหน้าการเดินทางไปจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่เลื่อนจากเดือนเมษายนไปกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง
เซาท์ไซน่ามอนิ่งโพสต์รายงานโดยอ้างซินหัวว่า ซ่ง เทา หัวหน้าสำนักกิจการไต้หวันของรัฐบาลปักกิ่ง กล่าวว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมนิวนิสต์จีนและสี เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรค ยินดีต้อนรับการเยือนของเฉิงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสันติระหว่างทั้งสองพรรค และความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันด้วย