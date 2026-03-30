ด่วน! รัฐสภาเมียนมา เริ่มกระบวนการเลือกปธน.คนใหม่ เสนอชื่อ มิน อ่อง ลาย ผู้นำรบ.ทหาร ลงชิง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกรัฐสภาเมียนมาได้เริ่มกระบวนการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศแล้ว โดยได้มีการเสนอชื่อ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลทหาร ลงชิงตำแหน่งด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า มิน อ่อง ลาย ผู้ที่นำกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซูจี แห่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี)ไปในปี 2021 จะคว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีไปได้อย่างแน่นอน และเป็นการเปิดทางให้มิน อ่อง ลาย สามารถกุมอำนาจปกครองต่อไปในคราบรัฐบาลพลเรือน
รอยเตอร์รายงานว่า มิน อ่อง ลาย ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย เป็น 1 ใน 2 คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดี ในระหว่างการเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของประเทศในวันเดียวกันนี้ โดยสภาสูงของเมียนมาจะเสนอชื่อผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดีอีกคนหนึ่ง และประธานาธิบดีจะถูกเลือกจาก 3 คนนี้ ในการลงคะแนนเสียงร่วมกันของทั้งสองสภา ซึ่งยังไม่ได้ประกาศวันเวลา
ด้านสถานีโทรทัศน์ทางการเมียนมาได้ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ แสดงให้เห็นนายจ่อ จ่อ ฮเตย์ ส.ส. เป็นผู้กล่าวเสนอชื่อพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย เป็นผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดี อย่างไรก็ดี 1 ใน 3 ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองประธานาธิบดีนั้น จะถูกโหวตเลือกจากทั้งสองสภาของเมียนมาให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ต่อไป
สื่อเมียนมาหลายสำนักรายงานด้วยว่า ในวันเดียวกัน ยังได้มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของกองทัพเมียนมา แทนที่มิน อ่อง ลาย ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้เพื่อเปิดทางให้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดคนใหม่คือ นายเย วิน อู อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง ในพิธีที่จัดขึ้นที่กรุงเนปยีดอ
รอยเตอร์รายงานว่า เย วิน อู ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเมียนมาในปี 2020 และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งนายอ่อง จ่อ โซ นักวิเคราะห์อิสระ กล่าวให้ความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งสำคัญ 2 ครั้งภายใน 2 เดือนนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ภักดีที่มิน อ่อง ลายว้วางใจมากที่สุด
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาที่แบ่งเป็นหลายระยะในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง โดยพรรคสหสามัคคีเพื่อการพัฒนา(ยูเอสดีพี) ที่กองทัพเมียนมาให้การสนับสนุน เป็นฝ่ายกวาดชัยชนะไปอย่างถล่มทลาย แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากสประชาชาติ(ยูเอ็น)และชาติตะวันตกว่าเป็นเพียงการจัดฉาก