อียูเข้มงวดส่งตัวผู้โยกย้ายถิ่นออกนอกประเทศ ไฟเขียวดีลใหม่กันวิกฤตสงครามซีเรียซ้ำรอย
สำนักข่าวเอพีรายงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ว่า สหภาพยุโรป (อียู) กำลังขยายขีดความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและส่งตัวผู้โยกย้ายถิ่นไปยังศูนย์ส่งตัวกลับในประเทศที่สามในแอฟริกาและประเทศอื่นๆ โดยได้เริ่มนำวิธีการของรัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มาใช้
อียูดำเนินนโยบายการย้ายถิ่นฐานอย่างเข้มงวด หลังจากที่พรรคอนุรักษนิยมเข้ามามีอำนาจในหลายประเทศในยุโรปเมื่อปี 2024 เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ลาเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า ข้อตกลงด้านการย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นมาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งจะป้องกันการเกิดซ้ำของวิกฤตผู้โยกย้ายถิ่นเมื่อปี 2015 ซึ่งเกิดจากสงครามกลางเมืองในซีเรีย โดยมีผู้เดินทางขอลี้ภัยเข้ามาสูงถึง 1 ล้านคน พร้อมกล่าวว่า เราได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีต และวันนี้ เราพร้อมมากขึ้น
พรรคอนุรักษนิยมในยุโรปชื่นชมนโยบายส่งตัวผู้โยกย้ายถิ่นกลับประเทศของทรัมป์ และเรียกร้องให้อียูใช้แนวทางแบบเดียวกัน ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่า เจ้าหน้าที่กำลังลดทอนการคุ้มครองทางกฎหมายที่มนุษย์พึ่งมี
พร้อมกันนี้ อียูได้ใช้งบประมาณหลายล้านดอลลาร์เพื่อลดจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นก่อนที่พวกเขาจะถึงชายฝั่งยุโรป และยังสนับสนุนให้ชาวแอฟริกันหลายหมื่นคนกลับบ้าน ทั้งโดยสมัครใจและการบังคับ
ด้าน อิตาลี ได้มีการดำเนินการศูนย์กักกันผู้โยกย้ายถิ่น 2 แห่งในแอลเบเนีย สำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธคำขอสถานะผู้ลี้ภัย โดยราเชเล สการ์ปา สมาชิกสภานิติบัญญัติเปิดเผยหลังการเยี่ยมชม 1 ในศูนย์ดังกล่าว ว่า ขณะนี้มีผู้ย้ายถิ่นอย่างน้อย 90 คน ซึ่งอยู่ในสภาวะสับสนและหวาดกลัว
อีกทั้ง รัฐบาลจอร์จา เมโลนีของอิตาลี ยังได้อนุมัติการที่กองทัพเรือสามารถหยุดเรือในน่านน้ำสากลได้นานถึง 6 เดือน หากเห็นว่าเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ ส่งผู้ย้ายถิ่นที่ถูกจับกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม และเร่งรัดการเนรเทศชาวต่างชาติที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิด
กลุ่มไม่เป็นทางการของอียู ประกอบไปด้วย เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และ กรีก กำลังดำเนินการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับศูนย์ส่งตัวกลับผู้โยกย้ายถิ่น และประเทศอื่นๆ ก็กำลังพิจารณาแนวคิดในลักษณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงการย้ายถิ่นของสวีเดน กล่าวว่า รัฐบาลพรรคผสมเห็นด้วยกับการตั้งศูนย์นอกยุโรป โดยเฉพาะสำหรับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันและซีเรีย