จีนคว่ำบาตร ส.ส.ญี่ปุ่น ปมเดินทางไปไต้หวันหลายครั้ง
ไชน่าเดลี่รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม จีน ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อ นายเคอิจิ ฟุรุยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น โดยมีผลทันที เนื่องจากการที่เขาเดินทางไปไต้หวันหลายครั้ง แม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากจีน และมีการคบคิดกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนไต้หวัน
การกระทำดังกล่าวละเมิดอย่างรุนแรงต่อหลักการจีนเดียว และจิตวิญญาณของเอกสารทางการเมืองทั้ง 4 ฉบับระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง และทำลายอธิปไตยและความสมบูรณ์ของดินแดนจีนอย่างรุนแรง
ภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรต่างประเทศของจีน รัฐบาลปักกิ่งจะทำการอายัดทรัพย์สินทั้งเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ของเขาที่อยู่ในจีน ห้ามบุคคลและองค์กรในประเทศทำธุรกิจหรือมีความร่วมมือกับเขา และปฏิเสธการออกวีซ่าและการเข้าเมือง รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊าด้วย