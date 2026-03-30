โป๊ปเลโอชี้ พระเจ้าไม่รับคำอธิษฐาน ผู้นำก่อสงคราม มือเปื้อนเลือด
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอตรัสเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ว่า พระเจ้าทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของผู้นำที่เริ่มสงครามและมือเปื้อนเลือด ขณะที่พระองค์ทรงร่วมงานเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคริสตจักรคาทอลิก ก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์
พระดำรัสที่แข็งกร้าวผิดปกติที่พระองค์ตรัสต่อต่อหน้าผู้คนหลายหมื่นคนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในวันอาทิตย์ใบลาน หรือ Palm Sunday ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่เปิดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันอีสเตอร์สำหรับชาวคาทอลิก 1.4 พันล้านคนทั่วโลก พระองค์ทรงเรียกความขัดแย้งนี้ว่าเป็น “ความโหดร้ายอย่างน่าสะพรึง” และกล่าวว่าไม่ควรนำพระเยซูมาใช้เป็นเหตุผลในการทำสงครามใดๆ ได้
“นี่คือพระเจ้าของเรา คือพระเยซู กษัตริย์แห่งสันติภาพ ผู้ทรงปฏิเสธสงคราม ไม่มีใครสามารถใช้พระองค์มาเป็นข้ออ้างในการทำสงครามได้” สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาชาวอเมริกันพระองค์แรกตรัสกับฝูงชน ในห้วงเวลาที่สงครามอิหร่านที่เกิดจากการร่วมโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลย่างเข้าสู่เดือนที่สอง
“(พระเยซู) ไม่ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ที่ก่อสงคราม แต่ทรงปฏิเสธพวกเขา โดยตรัสว่า แม้เจ้าจะอธิษฐานมากเพียงใด เราก็จะไม่ฟัง เพราะมือของพวกเจ้าเปื้อนเลือด’” โป๊ปเลโอตรัสโดยอ้างถึงข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล
แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้เอ่ยชื่อผู้นำโลกคนใดโดยเฉพาะ แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พระองค์ทรงวิพากษ์วิจารณ์สงครามอิหร่านหนัก
ในช่วงท้ายของพิธี พระสันตะปาปาเลโอทรงแสดงความเสียใจที่คริสต์ศาสนิกชนในตะวันออกกลางกำลังเผชิญผลกระทบจากความขัดแย้งอันโหดร้าย และอาจไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ได้
พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าทรงเลือกใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในความขัดแย้งครั้งนี้หลายครั้ง และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พระองค์ยังกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายและควรถูกห้าม
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ จัดพิธีสวดตามหลักศาสนาคริสต์ที่กระทรวงกลาโหม โดยกล่าวว่า ขอให้มี “การใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่ไม่สมควรได้รับความเมตตา”
ในการเทศนาวันอาทิตย์ สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอยังอ้างถึงข้อความในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงช่วงที่พระเยซูกำลังจะถูกจับกุมก่อนถูกตรึงกางเขน โดยพระเยซูทรงตำหนิสาวกคนหนึ่งที่ใช้ดาบฟันผู้ที่มาจับกุมพระองค์
“(พระเยซู) ไม่ได้ติดอาวุธ ไม่ได้ป้องกันตัวเอง หรือต่อสู้ในสงครามใดๆ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นพระพักตร์อันอ่อนโยนของพระเจ้า ผู้ทรงปฏิเสธความรุนแรงเสมอ แทนที่จะช่วยตัวเอง พระองค์ยอมให้ตนเองถูกตรึงบนไม้กางเขน” พระสันตปาปาเลโอตรัส