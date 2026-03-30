สถานทูตไทยในเทลอาวีฟเผย อิสราเอลปิดน่านฟ้าจนถึง 16 เม.ย. พร้อมอำนวยความสะดวกเดินทาง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเทลอาวีฟ ประกาศเตือนผ่านเฟซบุ๊กว่า ขณะนี้ทางการอิสราเอลประกาศปิดน่านฟ้าถึงวันที่ 16 เมษายน มีเฉพาะสายการบิน EL AL และ ARKIA เท่านั้นที่ทำการบินไปยังไทย ซึ่งมิใช่เที่ยวบินปกติ ขอให้ชะลอการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินที่เดินทางออกจากอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นสายการบินอิสราเอลหรือสายการบินต่างชาติ ทุกสาย ทั้งการซื้อผ่านเว็บไซต์สายการบินโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจองที่พักและตั๋วเครื่องบินต่างๆ หากได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว และถูกยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน อาจขอเงินคืน หรือรอเที่ยวบินถัดไปเมื่อมีประกาศเปิดน่านฟ้า
หากมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเดินทางออกจากอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เดินทางออกผ่านจอร์แดน โดยผู้ขอเดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความทาง WHATSAPP ที่ +972 54 5501141 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาตามลำดับคำขอ