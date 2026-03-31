ทรัมป์บี้ปิดดีล ขู่ถล่มโรงไฟฟ้า โรงน้ำจืด บ่อน้ำมัน ยันเกาะคาร์ก อิหร่านชี้ข้อเสนอไร้เหตุผล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับรอบอบการปกครองอิหร่านที่มีเหตุมีผลมากขึ้น เพื่อยุติสงครามในอิหร่าน แม้จะอ้างว่าการเจรจาทางการทูตเป็นไปด้วยดี แต่ทรัมป์ก็ขู่ว่าจะยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่ พร้อมย้ำคำเตือนไปยังอิหร่านอีกครั้งว่าต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิฉะนั้นอาจอิหร่านเสี่ยงที่จะถูกโจมตีบ่อแหล่งน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงผลิตน้ำจืด ไปจนถึงระเบิดเกาะคาร์ก
ทรัมป์กล่าวว่า มีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหาร แต่หากไม่บรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้ และหากช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดอีกครั้งในทันที สหรัฐก็จะขยายการโจมตีโดยทำลายล้างให้ย่อยยับตั้งแต่โรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน เกาะคาร์ก และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดด้วย
ทรัมป์กล่าวกับนิวยอร์กโพสต์ว่า สหรัฐกำลังเจรจากับโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ผู้ที่ยังคงเยาะเย้ยสหรัฐผ่านโซเชียลมีเดีย และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาที่ปากีสถานว่าเป็นคนกลาง โดยระบุว่าเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับการส่งกำลังทหารอเมริกันครั้งล่าสุด
แม้ว่าทรัมป์จะกล่าวว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังมีความคืบหน้า แต่ในเวลาเดียวกัน เขายังส่งกองกำลังทหารสหรัฐเพิ่มเติมเข้าไปยังภูมิภาค ซึ่งทำให้กาลีบาฟกล่าวหาว่า สหรัฐส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจา ขณะที่วางแผนและเตรียมการสำหรับการบุกโจมตีอิหร่านภาคพื้นดิน ซึ่งกระตุ้นให้เตหะรานแสดงท่าทีต่อต้านและแข็งกร้าวมากขึ้น
ด้านผู้นำอิหร่านยังปฏิเสธว่า ไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่า เขาจะระงับการโจมตีโรงงานไฟฟ้าของของอิหร่านเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่ 6 เมษายน ตามเวลาสหรัฐ หรือเช้าวันที่ 7 เมษายน ตามเวลาในไทย
อย่างไรก็ดี คาโรลีน เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า ทรัมป์ต้องการบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานก่อนเส้นตายวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเขาได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากขยายเส้นตายที่กำหนดให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซออกไป พร้อมยืนยันว่า การเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้า แต่สิ่งที่อิหร่านพูดต่อสาธารณะนั้นแตกต่างจากสิ่งที่บอกกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเป็นการส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ อิหร่านระบุว่าได้รับข้อเสนอเพื่อสันติภาพจากสหรัฐผ่านตัวกลาง หลังจากการหารือเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถาน อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี
ด้านเอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐนั้น “ไม่สมจริง ไร้เหตุผล และมากเกินไป” พร้อมกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจน เรากำลังถูกโจมตีทางทหาร ดังนั้นความพยายามและกำลังทั้งหมดของเราจึงมุ่งไปที่การป้องกันตัวเอง
บากาอีกล่าวอีกว่า รัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งยอมรับสิทธิของประเทศต่างๆ ในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใช้พลังงานนิวเคลียร์ ตราบใดที่ไม่ได้มุ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์