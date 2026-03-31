กรมการกงสุลยกระดับ การดูแลคนไทยในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทหญิงไทยในต่างแดน : พลังเครือข่ายสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายหญิงไทยในต่างแดนในการมีส่วนส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคไทย-ยุโรป ประจำปี 2569 มี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงกระทรวง พม. กล่าวเปิดงาน
รองอธิบดีบัญชากล่าวถึงภารกิจของกรมการกงสุลซึ่งเกี่ยวข้องคนกับคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ ตั้งแต่การออกหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสารการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย และการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้มีบทบาทเชิงรุกผ่านกลไกคณะกรรมการสหวิชาชีพ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน ฯลฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ 5H ได้แก่ Head การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการดำเนินชีวิต Hand การส่งเสริมทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพในการประกอบอาชีพ Health การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนไทยให้มีความสุข Heart การส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และ Harmony การส่งเสริมความสามัคคีและพลังในหมู่คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุลได้สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2569 กรมการกงสุลได้สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายชุมชนไทยในยุโรป จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นเงินจำนวน 11,375,000 บาท อาทิ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่กงสุลอาสา และโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและกฎหมาย
รองอธิบดีบัญชายังได้ประชาสัมพันธ์ Thai Consular Application ของกรมการกงสุล ซี่งเป็น แอปพลิเคชันในรูปแบบ One stop service ให้ข้อมูลข่าวสารด้านกงสุล การเตือนภัย การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ สายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ SOS แจ้งเหตุฉุกเฉิน Internet Call ค้นหาที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ และบริการ Chatbot แชทได้ตลอด 24 ชั่วโมงให้แก่สมาชิกเครือข่ายหญิงไทยในต่างแดนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย