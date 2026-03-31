มหามิตร! ทรัมป์มีแนวคิด รีดชาติอาหรับ จ่ายค่าทำสงครามอิหร่าน
คาโรลีน เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคมว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สนใจที่จะเรียกร้องให้ประเทศอาหรับช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในสงครามกับอิหร่าน พร้อมเสริมว่าการเจรจากับเตหะรานเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังความคืบหน้าไปได้ด้วยดี
เมื่อถูกถามในการแถลงข่าวว่าประเทศอาหรับจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายของสงครามหรือไม่ เลวิตต์กล่าวว่า เธอจะไม่พูดล่วงหน้าแทนประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ยอมรับว่ามันป็นแนวคิดที่ทรัมป์มีอยู่
“ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีน่าจะสนใจที่จะเรียกร้องให้พวกเขาทำเช่นนั้น นี่เป็นแนวคิดที่ฉันรู้ว่าเขามี และคิดว่าคุณจะได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติม” เลวิตต์กล่าว
เลวิตต์ยังกล่าวว่า สิ่งที่เตหะรานพูดต่อสาธารณะนั้นแตกต่างจากสิ่งที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเป็นการส่วนตัว และอิหร่านได้ตกลงกับบางข้อเสนอของสหรัฐในบางประเด็นเป็นการส่วนตัวแล้ว
“แม้จะมีท่าทีแข็งกร้าวในที่สาธารณะ และรายงานข่าวปลอมมากมายจากระบอบการปกครองอิหร่าน การเจรจาก็ยังคงดำเนินต่อไปและเป็นไปได้ด้วยดี สิ่งที่พูดต่อสาธารณะนั้นแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาสื่อสารกับเราเป็นการส่วนตัวอย่างมาก” เลวิตต์กล่าว
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากำลังทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามารถนำสิ่งที่หารือกันไปปฏิบัติได้จริง เลวิตต์เตือนว่า สิ่งใดก็ตามที่อิหร่านสื่อสารกับสหรัฐเป็นการส่วนตัวจะถูกตรวจสอบ และสหรัฐจะทำให้แน่ใจว่าเตหะรานต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตน
“หากพวกเขาไม่ทำตาม ประธานาธิบดีได้ระบุชัดเจนแล้วถึงผลที่ตามมาทางทหารที่ระบอบอิหร่านจะต้องเผชิญ หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำพูดที่เราได้ยินจากการเจรจาแบบไม่เปิดเผย” เลวิตต์กล่าว
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ทรัมป์เตือนว่าโรงไฟฟ้าและแหล่งน้ำมันของอิหร่านจะถูกทำลาย หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมยืนยันว่า การเจรจากับเตหะรานเป็นไปได้ด้วยดี และพูดเป็นนัยว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว
“เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้ว หากคุณมองดู เพราะระบอบการปกครองหนึ่งถูกทำลาย ถูกกำจัด พวกเขาเสียชีวิตไปหมดแล้ว ระบอบการปกครองชุดต่อไปก็เสียชีวิตเกือบหมด และระบอบการปกครองชุดที่สาม ตอนนี้เรากำลังเจรจากับกลุ่มคนชุดใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยเจอมาก่อน เป็นกลุ่มคนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น ผมถือว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และพูดกันตามตรง พวกเขาก็มีเหตุผลมาก” ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์
นายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวในรายการ Good Morning America เมื่อวันจันทร์ว่า แม้ว่าจะเป็นข่าวดีหากอิหร่านมีผู้นำใหม่หรือผู้บริหารใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่สมเหตุสมผลมากขึ้นในอนาคต แต่สหรัฐก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ หรือแม้แต่ความน่าจะเป็นว่า มันอาจไม่เป็นเช่นนั้นด้วย