เตรียมเผ่น! ทรัมป์พร้อมจบศึกอิหร่าน ไม่สนเปิดฮอร์มุซ ปล่อยยุโรป-รัฐอ่าวทำเอง
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ บอกกับที่ปรึกษาว่า เขาพร้อมยุติสงครามกับอิหร่านโดยไม่ต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐประเมินว่า การบังคับให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้ภารกิจทางทหารของสหรัฐยืดเยื้อออกไป
ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับที่ปรึกษาว่า เขายินดีที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซส่วนใหญ่จะยังคงถูกปิดอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรับว่า การตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบสำคัญนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไป และทำให้ปฏิบัติการที่ซับซ้อนเพื่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งต้องเลื่อนออกไป
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์และที่ปรึกษาของเขาประเมินว่า ภารกิจในการบังคับเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปเกินกรอบเวลาที่เขาตั้งไว้ที่ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ทำให้ทรัมป์ตัดสินใจว่าสหรัฐควรมุ่งบรรลุเป้าหมายหลัก ได้แก่ การลดทอนขีดความสามารถของกองทัพเรืออิหร่าน และทำลายคลังขีปนาวุธของอิหร่าน และยุติการสู้รบในปัจจุบัน พร้อมกับกดดันอิหร่านผ่านช่องทางการทูต เพื่อให้กลับมาเปิดเส้นทางการค้าทางทะเลอย่างเสรีอีกครั้ง
หากแนวทางดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ สหรัฐก็จะกดดันพันธมิตรในยุโรปและประเทศรัฐอ่าวอาหรับให้เป็นผู้นำในการดำเนินการเปิดช่องแคบแทน
ต่อมา ทำเนียบขาวได้ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว โดยอ้างถึงความเห็นของนายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ที่ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม
รูบิโอกล่าวว่า เมื่อสหรัฐบรรลุเป้าหมายแล้ว และหากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบต่อไป พวกเขาจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงจากสหรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศในภูมิภาคและประชาคมโลกด้วย