รัสเซียจัดชุดใหญ่ ถล่มเคียฟเช้าตรู่วันนี้ ก่อนประชุมสุดยอดนาโตที่ตุรกี
กองทัพอากาศยูเครนระบุว่า รัสเซียได้เปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ด้วยขีปนาวุธในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน โดยมีรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วใจกลางกรุงเคียฟในช่วงเช้ามืด ก่อนเกิดระเบิดไม่นาน มีการเปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศทั่วทั้งกรุงเคียฟ
การโจมตีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการแบบผสมผสาน ทั้งการใช้โดรน ขีปนาวุธร่อน และขีนปยาวุธพิสัยใกล้ และยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง นายวิทาลี คลิทช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ระบุบนเทเลแกรมว่า มีพื้นที่อย่างน้อยสองเขตในกรุงเคียฟที่มีรายงานว่าเกิดไฟไหม้หรือความเสียหายจากเศษซากต่างๆ ที่ตกลงมา
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่า ข้อมูลข่าวกรองบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งใหม่
ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ครั้งสำคัญในตุรกี ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ มีแผนจะเข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนหน้านี้ รัสเซียได้ทำการโจมตีเคียฟอย่างรุนแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30 ราย ถือเป็นการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ 3 นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
สงครามของรัสเซียในยูเครนจะเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมสุดยอดนาโตที่จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ที่กรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี ขณะที่กองกำลังรัสเซียได้เพิ่มความพยายามในการยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนตสก์ของยูเครน ด้านยูเครนก็เพิ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่ควบคุมของรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเรือ และโรงงานผลิตอาวุธ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้สนทนากับทรัมป์ทางโทรศัพท์ เนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐในวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นเวลานานเกือบ 90 นาที โดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเผยว่า ผู้นำสหรัฐได้เสนอความช่วยเหลือในการยุติสงครามในยูเครนอีกครั้ง