ยอดดับดินไหวเวเนฯ ทะลุ 3.3 พัน เจ็บ 1.6 หมื่น สูญหาย-ไร้ที่อยู่เพียบ
รอยเตอร์รายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นเป็น 3,342 ราย ตามตัวเลขที่กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลาเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม
ตัวเลขที่ทางการเวเนซุเอลาเผยแพร่ใหม่นี้ยังระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16,470 คน ขณะที่จำนวนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็น 17,345 คน อย่างไรก็ดีรัฐบาลไม่ได้ระบุถึงจำนวนผู้สูญหาย ซึ่งคาดว่ายังอยู่ที่หลายหมื่นคน
ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพครบรอบ 215 ปีของประเทศเวเนซุเอลา โดยเธอได้ปกป้องการดำเนินการของรัฐบาลหลังเกิดแผ่นดินไหว ท่ามกลางความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่า เป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ
โรดริเกซยืนยันว่า เธอได้ส่งกำลังทหารไปให้ความช่วยเหลือในทันที และประกาศจัดตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือกับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติอีกด้วย