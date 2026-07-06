สีหศักดิ์เยือนฮาวาย พบ ผบ. USPACOM ยกระดับความร่วมมือทหาร-ความมั่นคง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 9.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองโฮโนลูลู ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 17 ชั่วโมง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียล เค. อิโนเอ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมี นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และ ผู้แทนกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะได้พบหารือกับ นางเซเลสต์ คอนเนอร์ส ประธานสถาบัน East-West Center เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน
นอกจากนี้ จะได้พบหารือกับ พลเรือเอก ซามูเอล เจ ปาปาโร ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Command : USPACOM) เพื่อหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์ อวกาศ ออนไลน์สแกม การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ การฝึกอบรมทางทหาร ขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลก รวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วย
สำหรับการเยือนรัฐฮาวายระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคมในครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 15 ปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตร และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตก รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐ ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาค