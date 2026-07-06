ศาลต้านทุจริตปินส์ สั่งจับสว. พันธมิตรดูแตร์เต ก่อนเริ่มพิจารณาคดีถอดถอนรองปธน.
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ศาลต่อต้านการทุจริตของฟิลิปปินส์ได้ออกคำสั่งจับกุมวุฒิสมาชิกโรดันเต มาร์โคเลตา พันธมิตรทางการเมืองของนางซารา ดูแตร์เต รองประธานาธิบดี ในข้อกล่าวหาทุจริต ซึ่งการสั่งจับกุมสว.คนดังกล่าวมีขึ้นก่อนหน้าที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์ จะเริ่มการพิจารณาคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีดูแตร์แตออกจากตำแหน่งหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการชี้ชะตาอนาคตครั้งสำคัญของนางดูแตร์เตว่าจะได้ไปต่อหรือไม่บนเส้นทางทางการเมือง
ทั้งนี้ วุฒิสมาชิกมาร์โคเลตา มีกำหนดจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะตุลาการวุฒิสภาในการพิจารณาคดีถอดถอนนางดูแตร์เต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบในหลายข้อหาที่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ หากคณะตุลาการวุฒิสภาที่มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้ถอดถอน นางดูแตร์เตก็อาจถูกตัดสิทธิ์จากการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในปี 2028 โดยขณะนี้เธอยังคงเป็นตังเต็งที่จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ พันธมิตรที่กลายมาเป็นคู่ปรับของเธอที่ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวซึ่งมีวาระ 6 ปีเท่านั้น
ศาลต่อต้านการทุจริตได้มีคำสั่งให้จับกุมนายมาร์โคเลตา หลังจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวหาว่าเขารับเงินจำนวน 75 ล้านเปโซ หรือประมาณ 39.8 ล้านบาท จากผู้บริจาคภาคเอกชนระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในปี 2025 ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ศาลยังสั่งห้ามนายมาร์โคเลตาเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วย
กระแสข่าวการเตรียมจับกุมวุฒิสมาชิกมาร์โคเลตาได้ก่อให้เกิดการประท้วงขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนาที่มีสมาชิก 2 ล้านคน ส่งผลให้การจราจรในกรุงมะนิลาเป็นอัมพาตและเป็นผลให้ประธานาธิบดีมาร์กอสต้องยกเลิกภารกิจนอกทำเนียบประธานาธิบดี
ขณะที่การพิจารณาคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีดูแตร์เตครั้งแรกนี้การไต่สวนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาว่านางดูแตร์เตใช้เงินกองทุนสาธารณะในทางที่ผิด ครอบครองทรัพย์สินที่มีที่มาไม่ชัดเจน และการข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีมาร์กอส และภริยาของเขาซึ่งเป็นสตรีหมายเลข 1 รวมถึงอดีตประธานผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์