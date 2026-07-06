ไบรอัน จอห์นสัน เจ้าพ่อแห่งการชะลอวัย ป่วยโรคหายาก กระเพาะอาหารกินตัวเอง
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ไบรอัน จอห์นสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการยืดอายุขัย และไบโอแฮ็กเกอร์ที่มีชื่อเสียงจากการทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อชะลอความแก่และยืดอายุด้วยการย้อนวัยเซลล์ในร่างกายของตนเอง ออกมาเผยว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และกระเพาะอาหารของเขากำลังกินตัวเอง
ชายวัย 48 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความพยายามในการทำทุกอย่างเพื่อให้มีอายุยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า เขาป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (AIG) โดยผู้คนเพียง 2-5% เท่านั้นที่เป็นโรคนี้
ในฐานะของไบโอแฮ็กเกอร์ หรือผู้ที่พยายามปรับแต่งการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีที่สุด จอห์นสันระบุว่า เขาจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหานี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษาโรค AIG ให้หายขาดก็ตาม
ปัจจุบัน จอห์นสันใช้ชีวิตภายใต้การดูแลสุขภาพที่เข้มงวด โดยพยายามปรับทุกองค์ประกอบของร่างกายให้เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่คุณภาพการนอนหลับไปจนถึงสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ จอห็นสันเล่าว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างดีต่อสุขภาพเพราะรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดและดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำ
หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดเป็นเวลาหลายปี มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเผชิญกับภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง ร่างกายของเขาก็เริ่มเกิดกระบวนการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และหันมาโจมตีอวัยวะของตัวเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยด์และเยื่อบุกระเพาะอาหาร และนำไปสู่โรค AIG
แนวโน้มในการรักษาก็ไม่ค่อยดีนัก การดูแลรักษาในปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ แพทย์ทำได้เพียงควบคุมอาการและภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น จอห์นสันยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคดังกล่าว แม้ว่ามันจะสร้างความเสียหายต่อร่างกายอย่างถาวรไปแล้ว ซึ่งรวมถึงภาวะขาดสารอาหาร โลหิตจาง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ย้อนกลับไปเมื่ออายุ 21 ปี เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำหรือภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนได้น้อยกว่าปกติ เขาจึงต้องรับประทานยาทดแทนฮอร์โมนไทรอยด์ เพื่อให้การทำงานของต่อมไทรอยด์อยู่ในระดับปกติ
แม้ในช่วงเวลานั้นเขาจะไม่สังเกตเห็นอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อมองย้อนกลับไป จอห์นสันเชื่อว่าร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนของโรค AIG มาตั้งแต่แรก เพียงแต่เขาไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการที่ระดับเฟอร์ริติน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่สะสมธาตุเหล็กในร่างกายต่ำ โดยที่เขาไม่มีภาวะโลหิตจาง
จอห์นสันไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญกับปัญหาดังกล่าว เพราะผู้ป่วยโรคนี้จำนวนมากแทบไม่มีอาการที่สังเกตชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงอาการปวดท้อง ขาดธาตุเหล็ก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
แม้จอห์นสันจะรับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็ก แต่ระดับเฟอร์ริตินของเขายังคงต่ำกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมธาตุเหล็กในร่างกายของเขาจึงหายไปเรื่อยๆ
เขาเข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ซึ่งผลตรวจไม่พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ จากนั้นทีมแพทย์จึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อตรวจดูทางเดินอาหารทั้งหมด พร้อมทั้งตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดหลายชนิด
ผลตรวจเลือดพบว่า เขามีระดับแอนติบอดีต่อเซลล์พาไรเอตัลสูงกว่าปกติ ซึ่งบ่งชี้ถึงโรค AIG เนื่องจากโรคนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันสร้างแอนติบอดีขึ้นมาโจมตีเซลล์พาไรเอตัลในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างกรดในกระเพาะและผลิตสารที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินบี 12 ได้ โดยโรคนี้มักพบในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือผู้ที่มีโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดอื่นอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม หลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ยืนยันการวินิจฉัยคือ ผลการตัดชิ้นเนื้อจากกระเพาะอาหาร ซึ่งพบว่าเยื่อบุกระเพาะอาหารของเขาเริ่มอ่อนแอลง และมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นที่สอดคล้องกับโรค AIG
จอห์นสันอธิบายเพิ่มเติมว่า ปัญหาสุขภาพแต่ละอย่างของเขาล้วนเชื่อมโยงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขาดธาตุเหล็ก โรคไทรอยด์จากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง และโรค AIG ที่เป็นต้นเหตุให้ระดับธาตุเหล็กลดต่ำ ซึ่งทำให้การรักษาทำได้ยากมากขึ้น
แม้โรค AIG จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยการรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น การฉีดวิตามินบี 12 ทดแทน หรือการให้ธาตุเหล็กทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจอห์นสันได้รับโมโนเฟอร์ริก ขนาด 1,000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำแล้ว
อย่างไรก็ตาม จอห์นสันยืนยันว่าจะไม่หยุดความพยายามในการค้นหาวิธีรับมือกับโรค โดยวางแผนติดตามค่าต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทีมแพทย์ของเขาจะทำการตัดชิ้นเนื้อจากกระเพาะอาหารเพื่อตรวจซ้ำเป็นระยะ และจะพัฒนาแนวทางการรักษาแบบทดลองเพิ่มเติม จากผลการตรวจที่ได้ในอนาคต