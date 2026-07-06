Molly Tea ชาเจ้าดังจีน ก๊อปโลโก้ Louis Vuitton โดนปรับอ่วมเกือบ 50 ล้าน
สื่อจีนรายงานว่า ศาลเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ได้มีคำพิพากษาให้แบรนด์ชา Molly Tea ยุติการใช้โลโก้ที่เป็นข้อพิพาท เผยแพร่คำขอโทษต่อสาธารณะ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Louis Vuitton เป็นจำนวน10.3 ล้านหยวน (ประมาณ 49 ล้านบาท) หลังศาลชี้ว่าแบรนด์ชาดังกล่าวลอกเลียนลวดลาย “ดอกไม้สี่กลีบ” อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หรูระดับโลก
นอกจากนี้ ศาลยังเปิดเผยว่า Molly Tea เคยพยายามยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้วหลายครั้ง แต่ถูกสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนปฏิเสธทั้งหมด มีเพียงเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนคำว่า “Molly Tea” เท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติ
การตัดสินของศาลในคดีระหว่าง Molly Tea กับ Louis Vuitton ได้จุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ของจีน โดยแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคดีมียอดเข้าชมกว่า 400 ล้านครั้งและมีความคิดเห็นนับหมื่นรายการ ขณะที่ BBC ได้ติดต่อทั้งสองบริษัทเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
ด้านกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ ชาวจีนจำนวนมากออกมาปกป้องการออกแบบโลโก้ของ Molly Tea ว่า ลวดลายที่ใช้ในแบรด์หรูของตะวันตกหลายแบรนด์ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโบราณวัตถุของจีน
นอกจากนี้ โดยผู้ใช้เว่ยเป๋อรายหนึ่งระบุว่าจะดื่ม Molly Tea วันละแก้ว เพื่อเป็นกำลังใจให้บริษัท พร้อมแสดงความเห็นว่า Louis Vuitton กำลังฉวยโอกาสจากการที่บรรพบุรุษชาวจีนไม่ได้จดสิทธิบัตรหรือคุ้มครองลวดลายเหล่านั้นไว้
ขณะที่ผู้ใช้เรดโน๊ตอีกรายมองว่า รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานเช่นนี้ถูกใช้กันทั่วโลกมาตลอดประวัติศาสตร์ ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของจีนเพียงแห่งเดียว
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลและสนับสนุนการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยระบุว่าผู้ที่สนับสนุนโลโก้ของ Molly Tea ควรไปศึกษากฎหมายก่อน เพราะ Louis Vuitton ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้ว อีกทั้งยังมองว่า Louis Vuitton มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน และแบรนด์อื่นไม่มีสิทธิ์ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม