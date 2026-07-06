ฝ่ายซ้ายตุรกีถูกจับกว่า 100 หลังรวมตัวประท้วงต่อต้านนาโตทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์ตุรกี (TKP) ออกแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีควบคุมตัวผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) มากกว่า 100 คน ก่อนการประชุมสุดยอดพันธมิตรนาโตที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาในสัปดาห์นี้
เหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำจาก 32 ประเทศพันธมิตรนาโต รวมถึงผู้แทนจากประเทศหุ้นส่วนนาโต ในการประชุมที่จะจัดขึ้น วันที่ 7-8 กรกฎาคม ณ กรุงอังการา ส่งผลให้ทางการเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุม โดยสั่งห้ามการประท้วง ปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมือง และปิดถนนหลายสาย
ด้านพรรค TKP ออกมาชี้แจงในแถลงการณ์ว่า ทางพรรคเป็นผู้จัดการชุมนุมประท้วงที่จตุรัสคิซิไล ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงอังการา และกล่าวเสริมว่า ขณะนี้สมาชิกพรรคกว่า 100 คน รวมถึงผู้บริหารกำลังถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว
ขณะที่ในนครอิสตันบูล การประท้วงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจัดโดย TKP ผู้คนหลายร้อยคนเดินขบวนจากจัตุรัสทักซิมไปยังโดลมาบาห์เช และยังมีการประท้วงอีกสองกลุ่มซึ่งจัดแยกโดยกลุ่มฝ่ายซ้ายในเขตคาดิคอย ทั้งนี้ แม้จะมีตำรวจในพื้นที่การชุมนุมจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างการประท้วง
เคมาล โอคูยา เลขาธิการพรรค TKP กล่าวในอิสตันบูลว่า “ในวันนี้ พวกเรารวมตัวกันทั่วประเทศตุรกีเพื่อประท้วงนาโต เราเคยให้คำมั่นว่าเราจะไม่ยอมให้อังการาสนับสนุนนาโต ไม่ยอมให้อังการานิ่งเฉย และตอนนี้เรากำลังทำตามสัญญา” ขณะที่รัฐบาลยังไม่ออกมาชี้แจงใด ๆ เกี่ยวกับการประท้วงและการควบคุมตัวผู้ประท้วง
นอกจากนี้ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีการควบคุมตัวดังกล่าวจากหลากหลายฝ่าย โดย ทันเซอร์ บาคีร์ฮาน ประธานร่วมของพรรค DEM ซึ่งสนับสนุนชาวเคิร์ดของตุรกี กล่าวว่า การควบคุมตัวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเป็นการขัดขวางสิทธิขั้นพื้นฐานก่อนการประชุมสุดยอดนาโต พร้อมทั้งระบุว่า ประเทศนี้กลายเป็นศูนย์กักกันอย่างเต็มตัว โดยใช้การประชุมสุดยอดนาโตเป็นข้ออ้างเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกที่ไม่ได้ประกาศใช้