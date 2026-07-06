อิหร่าน แห่ขบวนศพ อดีตผู้นำสูงสุด ทั่วเตหะราน ปชช.ร่วมอาลัยเนืองแน่น
ทางการอิหร่านได้เริ่มแห่ขบวนศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้ล่วงลับ พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลในวันแรกของการเปิดฉากสงคราม ซึ่งถูกคลุมด้วยธงชาติอิหร่านและนำขึ้นรถบรรทุกที่ได้รับการประดับตกแต่ง แห่ไปตามถนนทั่วกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ซึ่งแน่นขนัดไปด้วยฝูงชนที่ออกมาร่วมอาลัยอดีตผู้นำสูงสุดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ขบวนศพของคาเมเนอีจะมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเมห์ราบัด โดยใช้เวลาเดินทางราว 12 ชั่วโมง จากการเปิดเผยของพล.อ.ฮาซัน ฮาซันซาเดห์ แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม ซึ่งรับหน้าที่กำกับดูแลขบวนแห่ศพ
รัฐบาลอิหร่านคาดหวังว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง เพื่อแสดงพลังสนับสนุนรัฐบาล โดยขณะนี้มีประชาชนหลายแสนคนมารวมตัวกันตามจัตุรัสต่างๆ ในกรุงเตหะราน พร้อมทั้งโบกธงและชูป้ายเพื่อแสดงการสนับสนุนคาเมเนอี
ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นในพื้นที่รายงานว่า เส้นทางที่ขบวนแห่ศพเคลื่อนผ่านนั้นเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจนเต็มพื้นที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงตะโกนกึกก้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่นสาปแช่งว่า “อเมริกาจงพินาศ อิสราเอลจงพินาศ”
นอกจากนี้ คลิปวิดีโอจากสำนักข่าวรอยเตอร์ยังเผยให้เห็นชาวอิหร่านส่วนหนึ่งกำลังเผาธงชาติสหรัฐและสหราชอาณาจักร ขณะที่บางส่วนชูป้ายภาพผู้นำสหรัฐปรากฎอยู่บนเป้าเล็งด้วย
สำหรับพิธีศพของคาเมเนอีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม จะดำเนินไปถึงวันที่ 9 กรกฎาคม หลังจากการเคลื่อนไปประกอบพิธีศพทางศาสนามที่เมืองกุมของอิหร่าน เมืองนาจาฟและเมืองคาร์บาลาของอิรัก ก่อนจะนำไปฝังที่เมืองมัชฮัด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี ในวันที่ 9 กรกฎาคม