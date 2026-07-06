ไมสักแผลงฤทธิ์ เขื่อนจีนแตก หนานหนิงเตือนภัยน้ำท่วมสูงสุด
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสื่อจีนว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นครหนานหนิง เมืองเอกของมณฑลกวางซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งมีประชากรเกือบ 9 ล้านคน ได้ปรับการรับมือน้ำท่วมขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นระดับ 3 จากเดิมที่ระดับ 1 หลังฝนตกหนักหลังพายุไต้ฝุ่นไมสักพัดผ่าน ทำให้แม่น้ำและอ่างเก็บน้ำมีระดับน้ำสูงขึ้น
ล่าสุดมีรายงานว่า คันกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในเมืองเหิงโจว ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของนครหนานหนิงเกิดการพังทลาย และกำลังมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่นไมสักขึ้นฝั่งครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่ขึ้นฝั่งในจีนแผ่นดินใหญ่ในปีนี้ พายุลูกนี้ได้ขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน
อย่างไรก็ตาม นักอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดว่า พายุไต้ฝุ่นไมสักจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดิน แต่หย่อมความกดอากาศที่หลงเหลือจากพายุ ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามฤดูกาล จะยังคงทำให้หลายพื้นที่ ได้แก่ กว่างซี กุ้ยโจว หูหนาน และพื้นที่อื่นๆ เผชิญกับฝนตกหนักต่อไป