จีน ทดสอบยิงขีปนาวุธ จากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ ลงสู่แปซิฟิก เพื่อนบ้านกังวล แม้แจ้งล่วงหน้า
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(PLA) ได้ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดหัวรบจำลองไปยังน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยขีปนาวุธดังกล่าวได้ตกลงในพื้นที่ทางทะเลที่กำหนด แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
กระบอกเสียงทางการปักกิ่งระบุว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการตามปกติในการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีของจีน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะมุ่งเป้าไปที่ประเทศหรือเป้าหมายใดเป็นการเฉพาะ
การทดสอบอาวุธครั้งนี้ของกองทัพจีนได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลให้กับชาติมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่อความพยายามที่จะขยายขีดความสามารถทางทหารของกองทัพจีน
นางเพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่าแม้จีนได้แจ้งต่อรัฐบาลออสเตรเลียถึงแผนการทดสอบยิงขีปนาวุธดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนั้นจะสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาค
การทดสอบขีปนาวุธของจีนยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออสเตรเลียและฟิจิได้ลงนามเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศครั้งสำคัญในวันนี้ โดยทั้งสองประเทศต่างให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตี
ด้านนายวินสตัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ กล่าวว่า นิวซีแลนด์มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการทดสอบครั้งนี้ โดยนิวซีแลนด์ได้รับแจ้งถึงแผนการดังกล่าวเพียงมีกี่ชั่วโมงก่อนการทดสอบยิง เช่นเดียวกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธดังกล่าวและได้เรียกร้องให้จีนทบทวนการกระทำนี้
“เราได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของกองทัพจีน” ทางการญี่ปุ่นกล่าว และว่า ทางการจีนได้แจ้งต่อหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ว่าอาจมีเศษซากชิ้นส่วนจากอวกาศที่อาจตกลงมาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่นได้
อย่างไรก็ดี สำนักข่าวเกียวโดรายงานในวันจันทร์อ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ขีปนาวุธของจีนได้ตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น