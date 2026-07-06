นักโทษสองกลุ่ม ตะลุมบอนเดือด กลางเรือนจำศรีลังกา ดับ 25 เจ็บนับร้อย
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุการณ์นักโทษ 2 กลุ่ม ก่อเหตุปะทะทำร้ายกันในเรือนจำเมืองเนกอมโบ เมืองชายฝั่งของประเทศศรีลังกา ในเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์(5 ก.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 25 ราย และได้รับบาดเจ็บราว 100 คน
แหล่งข่าวในวงการตำรวจเปิดเผยว่า เหตุการณ์ตะลุมบอมกันของนักโทษเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ระหว่างนักโทษเด็ดขาดที่ถูกตัดสินความผิดแล้วกับกลุ่มนักโทษที่อยู่ระหว่างการฝากขังภายในเรือนจำเมืองเนกอมโบ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไปทางตอนเหนือราว 35 กม.
อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเปิดศึกตะลุมบอนกันครั้งนี้
แหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่ภายในเรือนจำพร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ชัดเจน
ด้านพลจัตวา วารูนา กาเมจ โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า มีการร้องขอให้กองทัพเข้ามาสนับสนุนการทำงานของตำรวจ แต่ในขณะนี้กำลังพลยังคงเตรียมพร้อมรอคำสั่งอยู่
ภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์เดเรนายังเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากวางกำลังกันอยู่บริเวณหน้าประตูเรือนจำ ขณะที่รถบัสของตำรวจซึ่งบรรทุกนักโทษที่ได้รับบาดเจ็บโดยบางคนนอนกองอยู่กับพื้นรถกำลังแล่นออกจากพื้นที่ดังกล่าว