ฝรั่งเศส อพยพปชช.นับหมื่น หนีไฟป่าลามไหม้ อียู ส่งเครื่องบินบรรทุกน้ำช่วยดับ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เหตุไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักและยังควบคุมไม่ได้ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนกว่า 10,000 คน ออกจากพื้นที่ในเมืองและหมู่บ้านกว่า 24 แห่งของฝรั่งเศสที่ติดกับพรมแดนของสเปน ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ากระแสลมแรงในวันนี้จะยิ่งโหมกระพือให้เปลวเพลิงรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ด้านสหภาพยุโรป(อียู)ประกาศในวันเดียวกันว่าจะส่งเครื่องบินบรรทุกน้ำสำหรับดับไฟป่าจำนวน 4 ลำ จากไซปรัสและสวีเดนไปยังฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่โดยรอบเมืองเปร์ปินญองซึ่งกำลังเผชิญกับไฟป่า
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่า ไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่บริเวณเชิงเขาพีเรนิสในฝรั่งเศสไปแล้วประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร
ด้านนายโลรองต์ นูเนซ์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส กล่าวเตือนผ่านสถานีโทรทัศน์ TF1 ว่าเช้าวันนี้สถานการณ์กลับมาเลวร้ายลงอีกครั้ง แต่การต่อสู้กับไฟป่าจะเริ่มต้นขึ้นอีกรอบ
ทั้งนี้คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนในฝรั่งเศสและทั่วภูมิภาคยุโรปตะวันตกตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ได้แผดเผาพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้พื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า
ขณะที่กลุ่มไฟป่าที่ลุกไหม้ที่เมืองเทรวิลลัคซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว 5 ราย กำลังลุกลามอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางการแข่งขันจักรยานทางไกล “ตูร์เดอฟรองซ์” (Tour de France) ช่วงที่ 3 โดยทางการท้องถิ่นได้สั่งปิดเส้นทางดังกล่าวไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานฉุกเฉินในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แม้การแข่งขันจะยังคงดำเนินต่อไป แต่จะมีการจำกัดจำนวนขบวนรถของทีมแข่งที่ติดตามขบวนนักกีฬาให้เหลือน้อยที่สุด
ส่วนทางฝั่งประเทศสเปน ไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วคิดเป็นขนาดประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร โดยร้อยละ 97 ของพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตคุ้มครองทางธรรมชาติ Les Gavarres อย่างไรก็ตาม ทางการแคว้นกาตาลุญญาของสเปนระบุมื่อคืนวันเสาร์ว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแล้วและคาดว่าจะสามารถดับไฟได้สนิทภายในสัปดาห์นี้