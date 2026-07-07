เดือดอีก! อิหร่านยิงขีปนาวุธ 2 ลูก ใส่เรือพาณิชย์ในฮอร์มุซ เสียหายหนัก
สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐสองคนว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 2 ลูกใส่เรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในคืนวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ทำให้เรือพาณิชย์ 2 ลำได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักร United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) เผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ หลังถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชน บริเวณทางตะวันออกของเมืองลิมาห์ ในประเทศโอมาน ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม
UKMTO ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกวัตถุปริศนาพุ่งชนบริเวณกราบซ้ายของเรือ ขณะกำลังแล่นมุ่งหน้าลงใต้ ห่างจากเมืองลิมาห์ไปทางตะวันออกราว 15 กิโลเมตร ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านรอยเตอร์ระบุว่า ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข่าวจาก Axios ได้ในทันที และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า เรือที่ Axios รายงานว่าถูกโจมตีนั้น เป็นเรือลำเดียวกับเรือบรรทุกน้ำมันที่ UKMTO แจ้งเตือนหรือไม่
ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ยังไม่ได้มีคำตอบเมื่อรอยเตอร์ขอความเห็นในทันที
รายงานดังกล่าวเน้นย้ำเห็นถึงความเสี่ยงต่อการเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นทางน้ำแคบๆ ระหว่างอิหร่านกับโอมาน และเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันประมาณหนึ่งในห้าของโลก ขณะที่ในช่วงสงครามที่ปะทุขึ้นจากการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐและอิสราเอล เรือพาณิชย์หลายลำตกเป็นเป้าหมายการโจมตี แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงชั่วคราวที่รวมถึงการรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยก็ตาม
การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยไม่มีสัญญาณใดๆ ต่อสาธารณะว่ามีความคืบหน้าไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพระยะยาว แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้การทูตดำเนินต่อไป หลังจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลที่จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้ง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า “สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน หรือไม่ก็จะจัดการให้เสร็จสิ้น” ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำขู่ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ขณะที่อิหร่านยังคงแสดงท่าทีท้าทาย ภายหลังพิธีศพของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า IRGC ได้ส่งคำเตือนผ่านวิทยุสื่อสารทางทะเลในช่วงสุดสัปดาห์ว่า “ขีปนาวุธและโดรนของเราพร้อมที่จะยิงใส่พวกคุณ” โดยอ้างอิงจากบันทึกเสียงที่ได้รับมา
วอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่า หนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนจะเป็น Al Rekayyat ซึ่งเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่บริษัท Nakilat ที่มีบริษัทขนส่งก๊าซกาตาร์จำกัดเป็นเจ้าของและผู้บริหาร โดยบริษัทแห่งนี้ดำเนินงานกองเรือบรรทุก LNG ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเรือถูกโจมตีบริเวณกราบซ้าย เหนือห้องเครื่องยนต์
วอลล์สตรีทเจอร์นัลยังอ้างข้อความจากบันทึกเสียงว่า ห้องเครื่องยนต์เกิดเพลิงไหม้และเต็มไปด้วยควัน ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายเพิ่มเติมได้ ลูกเรือทุกคนปลอดภัยและรวมตัวกันอยู่บริเวณกราบขวาของเรือ ทั้งนี้ เรือลำดังกล่าวอยู่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซในอ่าวโอมานเมื่อถูกโจมตี ขณะที่บริษัทต่างๆ ยังไม่ตอบสนองใดๆ เมื่อถูกตามความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าว