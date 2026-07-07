ดินถล่มในกานซู จีนเร่งช่วยคน คาด 16 ชีวิต ยังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนรายงานว่า มีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง 16 คน ในเขตภูเขาแห่งหนึ่งในมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีน หลังจากเกิดดินถล่มเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
CCTV ระบุว่า ในตอนแรกมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังทั้งหมด 33 คน และขณะนี้ได้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว 17 คน
ด้านสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตตันชาง อย่างไรก็ดียังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของดินถล่มครั้งนี้