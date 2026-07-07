จีนอ่วมฤทธิ์พายุ ไต้ฝุ่นไมสัก ก่อฝนถล่ม-น้ำท่วมหนัก ดับรวมแล้ว 12 เตรียมรับมือทอร์นาโด-ไต้ฝุ่นบาหวี่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน ขณะที่ในวันจันทร์(6 ก.ค.) มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายจากเหตุน้ำท่วม ในเมืองหนานหนิง ทางตอนใต้ของประเทศ อันเป็นผลจากฤทธิ์ของไต้ฝุ่นไมสักที่พัดถล่ม ซึ่งก่อฝนตกหนัก จนทำให้แม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งของจีนมีระดับน้ำสูงขึ้นจนเอ่อทะลักท่วมหลายพื้นที่ ท่ามกลางคำเตือนของนักพยากรณ์อากาศที่กำลังเฝ้าระวังพายุอีกลูก คือ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ ที่กำลังเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวัน
นักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า ไต้ฝุ่นไมสัก ซึ่งพัดถล่มประเทศเวียดนามและเกาะไห่หนานทางตอนใต้ของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะปล่อยปริมาณน้ำฝนจำนวนมหาศาลที่ดูดซับมาระหว่างเคลื่อนตัวข้ามทะเลจีนใต้ ขณะที่พายุอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดิน
นายเว่ย เจียง รองนายกเทศมนตรีเมืองหนานหนิง เปิดเผยเมื่อค่ำวันจันทร์ว่า มีประชาชนราว 55,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในเมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองกว่างซีแล้ว โดยระดับน้ำได้ล้นหรือทะลุแนวกั้นของอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง
ทางการได้ยกระดับการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการควบคุมน้ำท่วมขึ้นสู่ระดับสูงสุด เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่เมืองกุ้ยกัง น้ำท่วมได้ทำให้ถนนสายใหญ่กลายเป็นทะเลสาบ รถยนต์หลายคันจมอยู่ใต้น้ำ และกระแสน้ำสีน้ำตาลขุ่นไหลบ่าลงจากเนินเขาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนระบุว่า ระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาเมืองกุ้ยกังเพิ่มสูงถึง 42 เมตร เมื่อเวลา 12.30 น.
ส่วนที่มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย หลังจากพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่ม ซึ่งนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนราว 200 ล้าน โดยเพียง 4 ชั่วโมงในช่วงเย็นวันจันทร์ ลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงสุด 149 กม./ชม. ได้พัดถล่มเมืองหวงสือ, หวงกัง, เอ้อโจว และ เซียนหนิง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนว่า พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกว่างซีและพื้นที่ทางตะวันออก ได้แก่ มณฑลเจียงซูและซานตง ควรเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณสูงสุด 260 มิลลิเมตร ภายใน 24 ชม.ข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่มขึ้นได้ ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของจีนมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุทอร์นาโด
ขณะเดียวกัน จีนยังคงเฝ้าระวังซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ ที่กำลังเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวัน ซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐระบุว่า ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่มีความเร็วลมสูงสุดถึง 290 กม./ชม. ขณะเคลื่อนผ่านเกาะกวม, ทิเนียน, ไซปัน และ โรตา เมื่อวันจันทร์ โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่า ไต้ฝุ่นบาหวี่จะก่อลมแรงและฝนตกหนักทางตะวันออกของจีนตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมเป็นต้นไป
ทั้งนี้นักอุตุนิยมวิทยาจีนระบุว่า สภาพอากาศสุดขั้วที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังคุกคามจีนด้วยการสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่หลายเมือง ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และทำลายผลผลิตทางการเกษตรของจีน