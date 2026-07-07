ศาลจีนสั่งประหารชีวิต อดีตจนท.รัฐ รับสินบนมโหฬาร 1.06 หมื่นล้าน
ศาลจีนมีคำพิพากษาประหารชีวิต หยาง โหย่วหลิน วัย 69 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีน หลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตคอรัปชัน รวมถึงใช้อำนาจโดยมิชอบ ฟอกเงิน และข้อหาอื่นๆ
ศาลประชาชนกลางเมืองฉางโจว ในมณฑลเจียงซู เผยแพร่คำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ว่า ระหว่างปี 1993-2023 หยาง โหย่วหลิน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการหลายตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รับเงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.2 พันล้านหยวน หรือกว่า 1.06 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินจากการทุจริตที่สูงที่สุดในรอบหลายปี
ศาลระบุว่า หยางซึ่งรับราชการมานานถึง 30 ปี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองหนานจิง และยังเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการบริหารคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครหนานจิง ได้กระทำความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน โดยเจ้าตัวได้ยอมรับผิดและแสดงความสำนึกผิดในการปรากฎตัวครั้งสุดท้ายต่อศาล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การปราบปรามการทุจริตครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำให้เจ้าหน้าที่หลายล้านคนในระบบราชการจีนถูกสอบสวนในข้อหาทุจริต แต่ส่วนใหญ่จบลงที่การดำเนินมาตรการทางวินัย ขณะที่คดีที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลและลงโทษด้วยการประหารชีวิต รวมถึงการนำโทษประหารไปบังคับใช้จริงในคดีทุจริตถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่รับสินบนเป็นเงินจำนวนมากมักถูกตัดสินให้รับ โทษประหารชีวิตแบบรอลงอาญา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต หากผู้ต้องโทษไม่มีความผิดเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ดี หากย้อนดูคดีทุจริตสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะพบว่า ศาลจีนมักพิจารณาลงโทษประหารชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือยักยอกเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านหยวน หรือราว 4.8 พันล้านบาทขึ้นไป