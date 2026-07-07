นาโตเผยดีลอาวุธล็อตใหญ่ ก่อนพบทรัมป์ ร่วมประชุมสุดยอดในอังการา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผู้นำองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เตรียที่จะเปิดเผยข้อตกลงขายอาวุธมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่กรุงอังการาในวันที่ 7 กรกฎาคม เพื่อแสดงให้เห็นว่านาโตรับฟังข้อเรียกร้องของสหรัฐ ที่ต้องการให้สมาชิกนาโตเพิ่มงบประมาณในการป้องกันยุโรปให้มากขึ้น ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ
รัฐบาลต่างๆ ของยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกนาโตเตรียมประกาศข้อตกลงเหล่านี้ในเวทีการประชุมเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของนาโต ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางมาพบกับ เรเจพ เทยิป แอร์โดอาน ประธานาธิบดีตุรกี และเข้าร่วมกับเหล่าผู้นำนาโต ซึ่งจะเริ่มต้นการประชุมด้วยการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในช่วงเย็นวันอังคานี้
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม มาร์ค รุตเตอ เลขาธิการนาโตกล่าวว่า รัฐบาลของชาติในยุโรปได้เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของรัสเซียซึ่งเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในปี 2022 และอีกส่วนหนึ่งก็เพราะทรัมป์ได้ ‘กดดันอย่างมหาศาล’ ให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนี้ เนื่องจากทรัมป์วิจารณ์ยุโรปว่ามักพึ่งพาสหรัฐในการป้องกันประเทศผ่านนาโตมากเกินไป และว่า “ขณะนี้เรากำลังสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืน และสหรัฐรู้ดีว่านี่เป็นข้อตกลงที่เป็นธรรม”
ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อตกลงด้านอาวุธที่จะประกาศออกมายังคงไม่ถูกเปิดเผย ซึ่งเป็นความพยายามของนาโตในการปลุกความสนใจก่อนการประชุมสุดยอดจะเริ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ดิลาน เยซิลโกซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์จะประกาศข้อตกลงและแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 3 พันล้านยูโร ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับเบลเยียมในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและกับอังกฤษในด้านเรือรบ
นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังบอกกับรอยเตอร์ว่า นาโตยังวางแผนประกาศถึงแผนการเปลี่ยนเครื่องบินตรวจการณ์ AWACS ซึ่งมีอายุการใช้งานนานแล้วและผลิตโดยสหรัฐ เป็นเครื่องบิน GlobalEye ของ Saab จากสวีเดนอีกด้วย