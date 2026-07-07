บึ้ม 2 ครั้งซ้อน เขย่ากรุงดามัสกัส เจ็บ 18 รับปธน.มาครง เยือนซีเรีย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สื่อทางการซีเรียรายงานว่า เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้งซ้อนใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย ในเช้าวันอังคาร(7 ก.ค.) ที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส พบปะกับภาคประชาสังคมอยู่ ในระหว่างการเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ผู้นำฝรั่งเศสปลอดภัยดีและได้เดินทางเข้าพบกับประธานาธิบดีอาห์เหม็ด อัล-ชาราของซีเรียไม่นานหลังจากนั้น
ข่าวระบุว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นในย่านที่พลุกพล่านระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวของซีเรียกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมโฟร์ซีซันส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายมาครงพบหารือกับกลุ่มภาคประชาสังคม
สื่อทางการซีเรียรายงานว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย รวมถึงตำรวจ 4 นาย โดยเหตุระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นไม่นานหลังจากขบวนรถของผู้นำฝรั่งเศสออกเดินทางไปยังทำเนียบประธานาธิบดีซีเรีย
ภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์เผยให้เห็นเปลวไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากถังขยะ ในขณะที่กล้องสามารถบันทึกภาพเหตุระเบิดครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรได้ โดยระเบิดขึ้นใกล้กับรถพยาบาลคันหนึ่งที่จอดอยู่ ซึ่งมีผู้คนอยู่ในจุดดังกล่าวประมาณ 20 กว่าคน แรงระเบิดส่งผลให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้และกลุ่มควันลอยขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินระดมกำลังดับไฟ
วิดีโอที่รอยเตอร์บันทึกไว้ยังแสดงให้เห็นขบวนรถของมาครงกำลังมุ่งไปหน้าไปยังทำเนียบประธานาธิบดีซีเรียก่อนจะเกิดระเบิดขึ้น และยังมีรูปถ่ายที่ประธานาธิบดีมาครงถ่ายร่วมกับประธานาธิบดีชารา เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ทางการซีเรีย ขณะพบกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงดามัสกัสเผยแพร่ออกมา
กองกำลังฝ่ายความมั่นคงภายในของซีเรียได้เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดครั้งนี้ และมีการปิดกั้นถนนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วพื้นที่หลังเกิดเหตุระเบิดอย่างเข้มข้น
ด้านสำนักงานประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าไม่ได้ยินเสียงระเบิดจากขบวนรถของประธานาธิบดีมาครง และนักข่าวรอยเตอร์ที่ติดตามมาครงก็ไม่ได้ยินเสียงระเบิดหรือเห็นความวุ่นวายใดๆ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าของผู้นำฝรั่งเศส ซึ่งมีรายงานว่าเขาจะยังปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการที่ไว้วางสำหรับวันนี้ต่อไป
เหตุระเบิดที่เกิดครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซีเรียยังเผชิญอยู่ หลังจากประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่ม รวมถึงกองกำลังรัฐอิสลาม(ไอเอส) ขณะที่ประธานาธิบดีมาครง เป็นผู้นำมหาอำนาจชาติยุโรปคนแรกที่เยือนซีเรีย นับตั้งแต่กลุ่มกบฎที่นำโดยชาราโค่นล้มระบอบอำนาจบาชาร์ อัล-อัสซาด อดีตผู้นำเผด็จการซีเรียลงได้ในปี 2024
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนยังเกิดเหตุระเบิดโจมตีคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และได้รับบาดเจ็บ 20 ราย โดยยังไม่มีกลุ่มใดออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ลงมือ