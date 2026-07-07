Microsoft ปลดพนง. 4,800 ตำแหน่ง Xbox อ่วม เจอตัดทิ้งกว่า 1,600 คน
Microsoft บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประกาศปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง หรือคิดเป็นประมาณ 2.1% ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท โดยธุรกิจเกม Xbox จะได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานครั้งนี้มากที่สุด เนื่องจากตำแหน่งงานมากกว่า 1,600 ตำแหน่งใน Xbox ได้ถูกยกเลิกทันที
เอมี่ โคลแมน รองประธานบริหารของไมโครซอฟท์ แจ้งพนักงานผ่านบันทึกภายในว่า บริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลงทุนและทรัพยากรไปยังธุรกิจที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โคลแมนระบุว่า ความต้องการของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไมโครซอฟท์ต้องปรับลดพนักงานทั้งบริษัท เพราะบริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถเลือกได้ว่าอุตสาหกรรมของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สิ่งที่เลือกได้คือพวกเขาจะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่
โคลแมนยังย้ำว่า แม้ตำแหน่งงานที่ถูกยกเลิกจะไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ก็เป็นความจริงที่ว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน
ด้านอาชา ชาร์มา ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Xbox ได้ส่งบันทึกถึงพนักงานว่า นี่คือจุดเริ่มต้นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Xbox
ชาร์มายังบอกด้วยว่า สตูดิโอพัฒนาเกมของ Xbox 4 แห่ง ได้แก่ Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory และ Undead Labs จะถูกแยกออกไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างครั้งนี้
นอกจากนี้ Xbox จะลดตำแหน่งงานลงอีกประมาณ 1,600 ตำแหน่ง อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว ชาร์มาระบุในข้อความผ่าน X ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับ Xbox ไม่ใช่ทำให้อนาคตของ Xbox เล็กลง
“ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยบริษัทที่เข้าใจผิดว่าการอยู่รอดมายาวนานหมายความว่าจะอยู่รอดต่อไปได้อย่างแน่นอน เราจะไม่เป็นหนึ่งในบริษัทเหล่านั้น” ชาร์มากล่าว
การประกาศปลดพนักงานของ Microsoft ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเกมกำลังเผชิญความยากลำบาก หลังจากสตูดิโอเกมจำนวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เมื่อปี 2024 Xbox ได้ปลดพนักงานมากกว่า 2,000 คน และปิดสตูดิโอเกม 4 แห่งที่บริษัทเคยเข้าซื้อกิจการไว้ ก่อนการซื้อกิจการครั้งใหญ่ของ Activision Blizzard ผู้พัฒนาเกม Call of Duty เพียงหนึ่งปีเศษหลังจากนั้น ไมโครซอฟท์ก็ประกาศแผนลดพนักงานเพิ่มเติมอีกสูงสุด 9,000 ตำแหน่ง พร้อมเดินหน้าลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ด้าน AI
ต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่พุ่งสูงขึ้นยังทำให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง Microsoft ต้องปรับขึ้นราคาคอนโซลเกมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางรุ่นจะวางจำหน่ายมาหลายปีแล้วก็ตาม โดยหลายฝ่ายมองว่า สาเหตุสำคัญมาจากศูนย์ข้อมูล AI ที่ต้องการชิปและฮาร์ดแวร์จำนวนมาก จนทำให้อุปทานไม่เพียงพอกับความต้องการ