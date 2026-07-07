กต. ปัดตกคำอ้างเขมร ชี้เหตุระเบิดเกิดในฝั่งกัมพูชา อย่ากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชา โดยระบุว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
กองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (Joint Information Center on the Thailand-Cambodia Situation: JIC) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่า เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเอง ไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้าง และประเมินว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่ จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่ง กฎการใช้กำลัง กฎหมายระหว่างประเทศ และถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในหลักความอดกลั้น ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน ซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณ บิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจ ยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน