น้ำมันโลกพุ่ง 3% หลังสหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่าน สั่งสอนกลับหลังโจมตีเรือในฮอร์มุซ
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรร่วงลงในวันพุธ หลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่าน เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากพลวัตของแรงส่งจากการพุ่งขึ้นของหุ้นที่ในกลุ่มเกี่ยวข้องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พุ่งขึ้นทำลายสถิติก่อนหน้านี้เริ่มปรับตัวลดลง
ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับขึ้น 2.98% มาอยู่ที่ 76.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านน้ำมันเวสต์เท็กซัสก็เพิ่มขึ้น 3.15% มาอยู่ที่ 72.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เจสัน หว่อง นักกลยุทธ์อาวุโสของ BNZ ในนิวซีแลนด์กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าตลาดไม่ชอบการโจมตีเหล่านี้ แต่ยังไม่ถึงขั้นตื่นตระหนกอย่างเต็มที่ หลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดน้ำมันต่อภาวะช็อกด้านอุปทานครั้งใหญ่ แม้ว่าความเปราะบางในขณะนี้คือปริมาณสำรองทั่วโลกที่ต่ำ
ข้อมูลในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nikkei NKc1 ชี้ให้เห็นถึงการลดลงของหุ้นญี่ปุ่น และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ESc1 ลดลงประมาณ 0.1% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 7 จุด เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น
ดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากหุ้น Samsung Electronics ร่วงลงอย่างมาก แม้ว่าจะมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมก็ตาม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนระมัดระวังที่จะขยายการปรับตัวขึ้นที่ทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งมีหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเป็นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 82% ในปีนี้