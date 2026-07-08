เครื่องบินขนส่งปากีสถานหายไปนอกชายฝั่งการาจี พร้อมลูกเรือ 5 คน หลังแจ้งปัญหาเรื่องระบบนำทาง
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าพร้อมลูกเรือ 5 คน ได้หายสาบสูญไป นอกชายฝั่งเมืองท่าการาจี ประเทศปากีสถาน เมื่อคืนวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็ว และขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ ระหว่างบินมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การท่าอากาศยานปากีสถาน โพสต์ข้อความบน X ว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในทะเลอาหรับ ส่วนสาเหตุของการหายไปของเครื่องบิน ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และว่า เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบิน เคทู แอร์เวย์ (K2 Airways) ในนครการาจี เป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าจากชาร์จาห์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปยังนครการาจี มีการรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง เมื่อเวลา 21.18 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยข้อมูลจากเรดาร์แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหัน เมื่อเวลาประมาณ 21.21 น. ก่อนที่จะขาดการติดต่อทางเรดาร์ และวิทยุ ขณะอยู่ห่างจากนครการาจี ไปทางตะวันตก ราว 287 กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุ ตามรายงานของการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ได้ตอบสนองด้วยการเปิดใช้งานศูนย์ประสานงานกู้ภัย และเริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อค้นหาเครื่องบินที่หายไป
อิมราน อัสสัม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน กล่าวกับสำนักข่าวท้องถิ่น ARY News ว่า ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ แม้เครื่องบินจะประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้อง มันก็จะยังคงร่อนต่อไปได้ ไม่ใช่ดิ่งลงอย่างกะทันหันเช่นนี้