ป่วนนิวยอร์ก! เสาตึกสูงในแมนฮัตตันโก่งงอ อาคารทรุดตัว สั่งอพยพทันที
เกิดเหตุวุ่นวายในวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาในสหรัฐ เมื่อคนงานต้องเร่งทำการซ่อมแซมฉุกเฉินเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับอาคารสูงแห่งหนึ่งในย่านแมนฮัตตันของนครนิวยอร์ก หลังจากพบว่าเสาของอาคารบางต้นเกิดการโก่งงอและพื้นอาคารบางชั้นทรุดตัว จนทางการต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงอาคารโดยรอบ
เมื่อมองจากถนนด้านล่างสามารถมองเห็นเสาโครงสร้างต้นหนึ่งที่โก่งงออย่างรุนแรงผ่านกระจกบานใหญ่บริเวณชั้น 21 โดยหน่วยดับเพลิงได้เผยแพร่ภาพของเสาดังกล่าว พร้อมระบุว่า ยังพบรอยแตกร้าวหลายแห่ง รวมถึงพื้นอาคารที่ทรุดตัวลง
เมื่อถูกถามในช่วงเช้าว่ามีความเสี่ยงที่อาคารจะถล่มหรือไม่ จอห์น เอสโปซิโต หัวหน้าหน่วยดับเพลิง กล่าวว่า จากลักษณะการก่อสร้างของอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็ก หากเกิดการพังถล่มก็ไม่น่าจะเป็นการถล่มทั้งอาคาร แต่จะเป็นการพังถล่มเฉพาะบางส่วน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความปั่นป่วนตลอดทั้งวัน หลังพบปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าวันอังคาร จากสภาพความเสียหายอันตรายในอาคารซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นอพาร์ตเมนต์หรู คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคาร รวมถึงผู้ที่อยู่ในอาคารใกล้เคียง ตั้งแต่โรงเรียน สำนักงานทางการทูต และโรงแรมหลายแห่งในย่านมิดทาวน์ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่มีผู้คนพลุกพล่าน ถูกสั่งอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน หลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน โซห์ราน มามดานี นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก กล่าวว่า อาคารหลังดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพไม่มั่นคง และย้ำว่า นี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ของเมืองได้เข้าตรวจสอบอาคารทีละชั้น และไม่พบการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมของเสาที่ได้รับความเสียหาย ทำให้ทางเมืองอนุญาตให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถเริ่มดำเนินการซ่อมแซมฉุกเฉินได้ โดยในช่วงเย็นวันอังคาร สามารถเห็นคนงานกำลังติดตั้งโครงค้ำยันภายในอาคารสูงระฟ้าที่มีผนังกระจกและโครงสร้างเหล็กดังกล่าว
มาตรการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่อาคาร และคาดว่าจะต้องดำเนินต่อไปอีกหลายวัน แต่มันส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนหนึ่งของแมนฮัตตัน ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสำคัญที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางของผู้โดยสารในเขตมหานครนิวยอร์ก ทั้งประชาชน คนทำงาน และนักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารของนครนิวยอร์กได้ตรวจสอบอาคารโดยรอบแต่ละแห่ง เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถยกเลิกการปิดถนนหรือคำสั่งอพยพได้หรือไม่ โดยช่วงค่ำวันอังคาร สำนักงานของมามดานีระบุว่า ชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่ได้รับแจ้งว่าสามารถกลับเข้าอาคารได้อย่างปลอดภัย
MetroLoft เจ้าของโครงการดังกล่าวระบุในแถลงการณ์ที่ส่งให้หนังสือพิมพ์ The New York Times ว่า ตัวอาคารไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงที่จะพังถล่ม และไม่มีเศษวัสดุใดตกลงมาจากอาคาร
นายนาธาน เบอร์แมน ผู้ก่อตั้งบริษัท MetroLoft ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal ว่า ความเสียหายน่าจะเกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หลังจากมีการขยายพื้นที่ของอาคารบริเวณชั้นบนสุดประมาณ 15 ชั้น โดยเสาโครงสร้าง 2 ต้นที่เกิดการโก่งงออาจไม่ได้รับการเสริมความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
“ทำไมถึงเป็นเสาสองต้นนี้ และไม่ใช่ส่วนอื่นของอาคาร? เรายังไม่ทราบคำตอบ เรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่” เบอร์แมนกล่าว พร้อมยืนยันว่า ความแข็งแรงโดยรวมของอาคารไม่ได้รับผลกระทบ เพราะโครงสร้างของอาคารประมาณ 95% ยังคงแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีทางที่ส่วนต่อเติมเล็กๆ ตรงมุมอาคารจะทำให้อาคารทั้งหลังพังลงมาได้