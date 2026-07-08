เลอ เปน ผู้นำขวาจัดฝรั่งเศส ประกาศลงศึกเลือกตั้งปธน. หลังศาลอุทธรณ์เปิดทาง แม้ฟันผิดคดียักยอกเงินอียู
นางมารี เลอ เปน ผู้นำฝ่ายขวาจัดจากพรรคเนชันแนลแรลลี(RN) ของฝรั่งเศส ประกาศจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2027 หลังจากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลดระยะเวลาการตัดสิทธิ์เธอไม่ให้ลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมืองลง แม้ศาลจะยังคงยืนตามคำพิพากษาเดิมว่าเธอกระทำผิดฐานยักยอกเงินทุนของสหภาพยุโรป(อียู)ไปใช้โดยมิชอบก็ตาม โดยเลอ เปนลั่นจะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวในการต่อสู้ในชั้นศาลสูงสุดต่อไป
เลอ เปน ประกาศท่าทีดังกล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TF1 ในวันอังคาร(7 ก.ค.) ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินข้างต้น โดยเลอ เปนกล่าวอย่างหนักแน่นว่า “ฉันจะเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางไม่ให้ฉันลงสมัครรับเลือกตั้งในปี 2027 อีกแล้ว”
เลอ เปน บอกกับ TF1 อีกว่าเธอจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีนี้ต่อศาลสูงสุด นั่นหมายความว่าเธอไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด พร้อมกันนี้เธอยังได้ประกาศเปิดเว็บไซต์สำหรับการรณรงค์หาเสียงของเธอขึ้นในทันทีและร้องขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนับสนุนเธอ
ในการพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์ในกรุงปารีสระบุถึงการลดระยะเวลาการตัดสิทธิ์ทางการเมืองดังกล่าวลงว่าแม้ศาลจะยืนยันความผิดของเธอ แต่ศาลได้คำนึงถึงเสรีภาพในการเลือกของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยควบคู่ไปด้วย
ขณะที่ก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดของฝรั่งเศสเคยระบุว่าในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ ศาลจะพยายามตัดสินคดีของเลอ เปนให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้น
ทั้งนี้ เลอ เปน ถูกศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำตัดสินเดิมว่าเธอมีความผิดฐานนำเงินทุนของอียูจำนวน 2.8 ล้านยูโร ไปใช้ในทางที่ผิดด้วยการนำเงินไปจ่ายให้กับทีมงานของพรรค RN ของเธอ
การตัดสินใจลงสนามเลือกตั้งถือเป็นการเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญของเลอเปนและยังเป็นการยุติข่าวลือที่ดำเนินมานานหลายเดือนว่า เลอ เปน อาจจะส่งต่อการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับ จอร์แดน บาร์เดลลา ประธานพรรค RN วัย 30 ปีลงสมัครรับเลือกตั้งแทน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากบาร์เดลลาต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดของเลอ เปนในทันที แต่ทั้งสองคนมีกำหนดจะลงพื้นที่ร่วมกันในแคว้นซาร์ต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในวันพุธนี้
ข่าวระบุว่า เลอ เปน ในวัย 57 ปี ยังคงครองความนิยมนำในโพลสำรวจต่างๆ ส่วนพรรค RN ได้กลายเป็นพรรคที่มีจำนวนที่นั่งส.ส.มากที่สุดในรัฐสภาฝรั่งเศสที่ยังคงแบ่งแยกออกเป็น 3 ขั้วหลัก ได้แก่ ฝ่ายขวาจัด ฝ่ายซ้ายจัด และสายกลาง