ช็อก! นักบินอาร์เจนฯกระโดดออกจากเครื่องบินขณะสอนนักบินฝึกหัด ทำให้นักเรียนต้องนำเครื่องบินลงจอดเอง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม มิร์เรอร์ รายงานเหตุการณ์ช็อกกลางอากาศ เมื่อครูฝึกนักบินกำลังสอนนักบินฝึกหัดบินอยู่กลางอากาศ จู่ๆ ครูฝึกก็กระโดดออกจากเครื่องบิน ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต ทำให้นักบินฝึกหัดต้องนำเครื่องบินลงจอดด้วยตัวเอง
ข่าวระบุว่า ครูฝึกนักบินรายนี้มีชื่อว่า ลีอันโดร อันเดรส เบอร์ตาซโซ ซึ่งทำงานให้กับโรงเรียนการบิน ฟรายอิ้ง แพร์ร็อต ในเมืองกอร์โดบา วัย 42 ปี ที่รายงานระบุว่า ขณะกำลังสอนนักบินฝึกหัดอยู่ เขาก็ได้เปิดประตูเครื่องบินและกระโดดออกจากเครื่องบิน ขณะบินอยู่เหนือเมืองโทเลโด ประเทศอาร์เจนตินา ทำให้นักบินฝึกหัดสาว วัย 22 ปี ต้องทำหน้าที่ควบคุมเครื่องบินและนำเครื่องบินลงได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง โดยเครื่องบินที่เกิดเหตุเป็นเครื่องบินเล็ก เซสนา-150
โดยนักบินฝึกหัดสาวรายนี้บอกว่า ก่อนที่ครูฝึกจะกระโดดออกจากเครื่องบิน เขาได้บอกกับเธอว่า “คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไร และจงก้าวต่อไปข้างหน้า” จากนั้นลีอันโดรได้ถอดหูฟังออก วางโทรศัพท์มือถือ และปลดเข็มขัดนิรภัยออก แล้วเขาก็เปิดประตูห้องโดยสาร ก่อนกระโดดลงมาจากความสูงประมาณ 250 เมตร
หลังเกิดเหตุ นักบินฝึกหัดได้วิทยุขอความช่วยเหลือในทันที และปฏิบัติตามขั้นตอนฉุกเฉิน ก่อนจะนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่สนามบิน หลังจากนั้น ทางโรงเรียนการบินดังกล่าวได้พากันค้นหาร่างของลีอันโดร โดยพบร่างของเขาอยู่กลางทุ่งนา และหน่วยบริการฉุกเฉินได้ยืนยันการเสียชีวิตของเขาในที่เกิดเหตุ
ข่าวระบุว่า ลีอันโดรได้ทำการสอนการบินให้กับนักเรียนอีกคนหนึ่งในเที่ยวบินฝึกหัดก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน โดยไม่มีปัญหาใดๆ บรรดาเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนการบินต่างบอกว่าลีอันโดรเป็นคนร่าเริง เป็นมืออาชีพ และแต่งกายเรียบร้อย ไม่มีสัญญาณของความทุกข์ใดๆ ให้เห็น
ทั้งนี้ ลีอันโดรทำงานที่โรงเรียนการบินแห่งนี้มา 4 ปี หลังจากฝึกอบรมที่โรงเรียนนี้มา 10 ปี และเคยบินที่ชิลีมาก่อน
หนึ่งในเพื่อนร่วมงานของลีอันโดรบอกว่า วันเกิดเหตุ เขามาถึงโรงเรียน ทักทายผู้คนด้วยการจูบและกอดเหมือนเช่นเคย สิ่งเดียวที่ผิดแปลกไปคือ แทนที่เขาจะขับรถมาเองตามปกติ แต่เขาได้ขอให้นักเรียนคนหนึ่งไปรับเขาที่บ้าน และมีการพูดคุยกันปกติทุกอย่าง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุของการก่อเหตุของลีอันโดรว่าสาเหตุของการฆ่าตัวตายนี้เกิดจากอะไร