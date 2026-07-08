มะกันถล่มกว่า 80 เป้าหมายอิหร่าน IRGC โจมตีกลับ ฐานทัพมะกันในบาห์เรน-คูเวต
กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ประกาศว่าเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้ว หลังทำการโจมตีเป้าหมายกว่า 80 แห่งแล้ว และกองกำลัง CENTCOM ยังคงเตรียมพร้อมและจะดำเนินการกับอิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ในความพยายามที่จะลงโทษอิหร่านอย่างหนักสำหรับการโจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
แถลงการณ์ของ CENTCOM ระบุว่า กองกำลังสหรัฐได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน เครือข่ายบัญชาการและควบคุม สถานีเรดาร์ชายฝั่ง ขีดความสามารถของขีปนาวุธต่อต้านเรือ รวมถึงเรือเล็กของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กว่า 60 ลำในและใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีการค้าระหว่างประเทศที่ไหลผ่านเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ
CENTCOM ยังบอกด้วยว่า การรุกรานที่ไม่สมควรโดยกองกำลังอิหร่านเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ชัดเจนและอันตราย และบ่อนทำลายเสรีภาพในการเดินเรือ
ด้านกองบัญชาการทหารร่วมระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่า กองทัพอิหร่านจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่า สหรัฐกระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้ง พร้อมทั้งเตือนว่าเตหะรานจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการจัดการช่องแคบฮอร์มุซ
IRGC กล่าวว่า พวกเขาได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาห์เรนและคูเวตเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม หลังจากที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางทหารหลายระลอกต่ออิหร่าน โดย IRGC ได้ดำเนินปฏิบัติการร่วมกันโดยใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของสหรัฐในบันดาร์ ซัลมาน เขตนาวิกโยธินที่ 5 ของบาห์เรน และฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเล็ม ในคูเวต และยิงโดรน MQ9 ของสหรัฐที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในบาห์เรนและคูเวต ด้านกองทัพคูเวตกล่าวว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่เป็นภัยคุกคาม
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน กล่าวหาว่า สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การโจมตีทางทหารครั้งล่าสุด เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันครั้งใหม่ การละเมิดมาตรการและการจัดระเบียบการเดินเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ตลอดจนการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลด้วย
กาลีบาฟกล่าวในโพสต์บน X ว่า “ยุคแห่งการข่มขู่และการบีบบังคับได้สิ้นสุดลงแล้ว พวกเราจะไม่ยอมจำนน”
ก่อนหน้านี้ สื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นที่เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันหลักของอิหร่าน รวมถึงบนเกาะเกชมและในเมืองท่าทางตอนใต้ของซีริกและบันดาร์อับบาส
สถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของอิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งทางตอนใต้ของเกาะคาร์ก แต่ CENTCOM ไม่ได้ระบุถึงเกาะคาร์กในแถลงการณ์ ซึ่งเป็นจุดที่อิหร่านใช้ส่งออกน้ำมันดิบถึง 90%