ภาคใต้จีนยังระทม ฤทธิ์พายุไมสัก ชาวบ้านตื่น งูหลุดจากฟาร์มเลี้ยง สั่งเตรียมรับมือ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ จ่อถล่ม
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนยังคงเผชิญกับความเสียหายและน้ำท่วมเป็นวงกว้างอันเกิดจากปริมาณฝนที่ตกมากเป็นประวัติการณ์จากอิทธิพลของไมสักที่กลายเป็นพายุโซนร้อน เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจนถึง เย็นวันอังคาร (7 ก.ค.) มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และสูญหายอีก 11 ราย ในเขตปกครองกว่างซี นอกจากนี้สภาพอากาศที่รุนแรงยังทำให้ประชาชนราว 130,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ขณะที่ยังมีประชาชนบางส่วนยังคงรอความช่วยเหลือเพื่ออพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วม
ประชาชนอีกจำนวนมากได้โพสต์ร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นสภาพพื้นที่โดยรอบจมบาดาลและสะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็น
สื่อท้องถิ่นยังรายงานถึงปัญหาที่มีงูจำนวนหนึ่งถูกกระแสน้ำท่วมพาหลุดออกมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในเมืองเหิงโจว และเลื้อยไปทั่วพื้นที่ บางตัวได้หนีน้ำเลื้อยเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน ที่ไม่เพียงสร้างความหวาดกลัว แต่มีชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งเล่าว่ามีผู้ถูกงูกัดมากกว่า 10 ราย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่า ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา พื้นที่ทางตะวันออกตอนกลางและตอนใต้ของเขตปกครองตนเองกว่างซีเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 100-400 มิลลิเมตร ขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงบางแห่งมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 900 มิลลิเมตร คาดว่าฝนตกหนักจะยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องตลอดวันพุธนี้
นอกจากนี้รถไฟโดยสารส่วนหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าวยังถูกระงับให้บริการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ขณะเดียวกันทางการจีนยังได้สั่งให้ศูนย์พักพิงจัดเตรียมเสบียงให้เพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์อย่างน้อย 3 วัน และให้มีการรายงานพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมทีมกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากคาดว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วย