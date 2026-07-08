ฮอนด้า เรียกคืนรถรุ่น Odyssey กว่า 3 แสนคันในสหรัฐ พบปัญหาที่กล้องมองหลัง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ(NHTSA)ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ อเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฮอนด้า มอเตอร์ ได้ประกาศเรียกคืนรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น Odyssey จำนวน 325,588 คัน ในประเทศสหรัฐ เนื่องจากพบปัญหาที่กล้องมองหลังไม่แสดงภาพบนหน้าจอ
การเรียกคืนครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นนี้บางคันที่ผลิตในปี 2018-2020 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจมีน้ำซึมเข้าไปในกล้องมองหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถแสดงภาพบนหน้าจอได้เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของมาตรการแก้ไขปัญหาคือการเรียกคืนรถรุ่นนี้และตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการเปลี่ยนกล้องมองหลังให้แก่เจ้าของรถที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ