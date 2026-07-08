จีน รับทราบเหตุชุมนุมหน้าสถานทูต เข้าใจความกังวลปชช. พร้อมหนุนไทย-เมียนมา เร่งตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบ

จีน รับทราบเหตุชุมนุมหน้าสถานทูต ปมจัดการมลพิษข้ามแดน ยันเข้าใจความกังวลของปชช.ใกล้ลุ่มน้ำ พร้อมช่วยประสานไทย-เมียนมา เร่งตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบ ย้ำพร้อมร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำ
จากกรณีเหตุปะทะกันระหว่างเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงใหม่ ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม ใกล้สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตจำนงในการปกป้องแม่น้ำกกและสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบของการทำเหมืองแร่ของกลุ่มทุนข้ามชาติ รวมทั้งยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เบื้องต้นมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ 2 คน โดย 1 คนได้รับบาดเจ็บแขนหัก ต้องเข้ารับการผ่าตัด ส่วนอีก 1 คนหัวไหล่หลุด เหตุเกิดวันที่ 6 กรกฎาคม ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนนัดหมายแสดงพลัง และประณามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อผู้ร่วมชุมนุม พร้อมย้ำเจตนารมณ์ให้มีการแก้ไขมลพิษข้ามแดน โดยนัดกันที่หน้าสถานทูตจีน ถนนรัชดา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคมนั้น
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเฟซบุ๊ก ดังนี้
โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ถาม : เมื่อเร็วๆ นี้ มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ขอทราบว่าฝ่ายจีนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร
ตอบ : ฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอด และเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
แม่น้ำที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งน้ำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา ประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานยึดถือความเป็นจริง หลักวิทยาศาสตร์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็ว เพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำ และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศในลุ่มน้ำด้วย ฝ่ายจีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขง