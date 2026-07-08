มะกันฟ้องหัวหน้าแก๊งอินเดียคาคุก สั่งดับแกนนำซิกข์ในแคนาดา
รอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐได้ตั้งข้อหากับลอว์เรนซ์ บิชนอย หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมชาวอินเดียที่กำลังถูกคุมขัง และซาตินเดอร์จีต ซิงห์ หรือรู้จักในชื่อโกลดี บรา ลูกน้องคนสำคัญของเขาที่อยู่ในอเมริกาเหนือ ฐานสั่งการให้มือปืนลอบสังหาร ฮาร์ดีป ซิงห์ นิจจาร์ ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวซิกข์ บริเวณนอกวัดซิกข์แห่งหนึ่งในเมืองเซอร์รีย์ ชานเมืองแวนคูเวอร์ของแคนาดา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2023 โดยคำฟ้องระบุว่าบิชนอยได้ใช้โทรศัพท์มือถือลักลอบส่งรูปถ่ายและที่อยู่ของนิจจาร์จากในเรือนจำ ขณะที่ซิงห์ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กทำหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการในพื้นที่
นิจจาร์เป็นพลเมืองแคนาดาซึ่งรณรงค์เรียกร้องให้จัดตั้งคาลิสถาน หรือมาตุภูมิอิสระของชาวซิกข์เพื่อแบ่งแยกดินแดนออกจากอินเดีย จนถูกรัฐบาลนิวเดลีขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ก่อการร้าย การเสียชีวิตของเขาได้จุดชนวนวิกฤตทางการทูตครั้งใหญ่ หลังจากที่จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาในขณะนั้น ออกมาเปิดเผยว่ากำลังเร่งสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงรัฐบาลอินเดีย แต่รัฐบาลอินเดียว่าปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไร้สาระจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำย่ำแย่
ทว่า คำฟ้องฉบับล่าสุดของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่แถลงข่าวในลอสแอนเจลิส กลับไม่ได้มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลอินเดียมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เกี่ยวกับการสังหารในครั้งนั้นแต่อย่างใด และไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มมือปืนในฐานะจำเลย โดยเรียกคนเหล่านั้นเป็นเพียงผู้ร่วมสมคบคิดเท่านั้น
ทางการสหรัฐระบุว่า คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนร่วมกันระหว่างสหรัฐและแคนาดา ซึ่งมีการตั้งข้อหาจำเลยรวม 37 คนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในอินเดีย 3 กลุ่ม ว่าความผิดฐานร่วมกันในข้อหารีดไถ กรรโชกทรัพย์ และค้ายาเสพติด ซึ่งในจำนวนนี้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวแล้ว 24 คน ขณะเดียวกัน ตำรวจแคนาดาได้จับกุมชาวอินเดีย 4 คนไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ในคดีฆาตกรรมนิจจาร์ และยังคงอยู่ระหว่างสืบสวนความเชื่อมโยงของชายเหล่านั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอินเดียหรือไม่
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับอินเดียเริ่มผ่อนคลายและดีขึ้น ภายใต้การนำของ มาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดาคนปัจจุบัน ซึ่งได้เดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มเปิดฉากเจรจาข้อตกลงการค้าที่มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่แนวทางประนีประนอมดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มชาวซิกข์บางส่วน ที่มองว่ารัฐบาลแคนาดาล้มเหลวในการเอาผิดอินเดีย และไม่สามารถปกป้องชาวซิกข์เชื้อสายแคนาดาจากการแทรกแซงและปราบปรามข้ามชาติได้